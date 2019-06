Üben fürs „Fest der Feste“

Seit Wochen bereiten sich die aktiven Schützen in beiden Orten an zahlreichen Übungsabenden wieder auf das „Fest der Feste“ vor. Doch nicht nur die Schützen müssen hierauf bestens vorbereitet sein, auch die Reitpferde müssen wieder an die anspruchsvolle Aufgabe „Schützenfest“ herangeführt werden. Laute Musik, zahlreiche Schützen und Zuschauer, wehende Fahnen und Standarten sowie das ungewohnte Marschtempo verlangen den Pferden während der Festtage einiges ab. Damit sie beim Schützenfest gelassen reagieren und ihrem Reiter vertrauen, stehen für Reiter und Pferd auch einige Übungsstunden an.

Eine willkommene Gelegenheit, die Schützenfestatmosphäre möglichst realitätsnah zu trainieren, bildet schon traditionell der gemeinsame Übungsabend der Ehrengarde des Schützenverein Alverskirchen von 1840 zusammen mit dem Spielmannszug Alverskirchen und den berittenen Offizieren des Vereins. Seit 2008 nehmen auch die berittenen Offiziere des benachbarten Bürgerschützen- und Heimatvereins St. Hubertus Everswinkel hieran teil – der Austragungsort wechselt seit dem von Jahr zu Jahr zwischen Alverskirchen und Everswinkel.

Jetzt traf man sich auf dem Hof des Everswinkeler Oberst Walter Buntenkötter in der Bauerschaft Wester. Nach der ausgiebigen Übungseinheit ließen sich die Schützen ein kühles Getränk und die Bratwurst vom Grill schmecken.

Nach den „Großen“ steht am Dienstag, 9. Juli, ein Übungsnachmittag für den Nachwuchs des Schützenvereins Alverskirchen auf dem Programm. Hierzu laden Oberst Marco Leivermann und Vorstandsmitglied Sebastian Kerkhoff alle interessierten Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zu 17 Uhr auf den Schulhof der St. Agatha Grundschule ein. Eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Kindergarde während des Schützenfestes ist die Übungsstunde allerdings nicht - natürlich können auch diejenigen, die an dem Übungsnachmittag keine Zeit haben, während des Schützenfestes bei der Kindergarde mitmachen.

Die Ausrüstung für die Kinder in Form von Holzgewehren, grünen Halstüchern und Caps wird dabei leihweise vom Verein gestellt. Die restliche Kleiderordnung ist einfach: die Hose der Kinder sollte möglichst dunkel, idealerweise schwarz und das Shirt möglichst hell, am besten weiß sein. Vorgeschrieben sind diese Farben allerdings nicht zwingend. Die Kindergarde wird während des Antretens und des Umzuges von Andre Averbeck, Werner Lemberg und Tobias Schulze-Brüning betreut. Für Fragen zur Kindergarde steht Sebastian Kerkhoff als Ansprechpartner, ✆ 01 75/9 71 07 78 zur Verfügung.