Einfühlsam erweckt darin Annette Köhne die „Hauptdarsteller“ Mausi Maus , Bär Taps, Ziegenbock Meck-Meck und Gespenst Huhu zum Leben. Briefträger Bürste und Hexe Rothaar gehören auch noch dazu. Mit ihrer kindgerechten Sprache und ihrer originellen Erzählweise versteht es die Spielerin, schnell Kontakt mit den kleinen Theaterbesuchern aufzunehmen, und sie in das Geschehen mit einzubeziehen.

Mausi Maus, Ziegenbock Meck-Meck und Gespenst Huhu vereint der Wunsch, einmal mit dem Zeppelin zu fliegen. Außer Bär Taps, der hat nämlich Flugangst. Per „Luftpost“, originell mit einem Ballon dargestellt, bekommt Mausi Maus einen Gutschein für einen Zeppelinflug, den prompt Hexe Rothaar an sich nimmt. Bär Taps schreibt der Hexe einen Brief, den ersten, den sie überhaupt erhält. Die freut sich so darüber, dass sie nicht nur den Gutschein rausrückt, sondern auch noch Bär Taps von seiner Flugangst befreit. Und so steht dem gemeinsamen Flugabenteuer nichts mehr im Wege. Zu Schluss des Stücks greift Annette Köhne zur Gitarre und singt gemeinsam mit den Kindern das „Zeppelinlied“. Eine schöne Geschichte, die deutlich macht, dass eine böse Hexe mit einer ihr entgegen gebrachten Freundlichkeit zu einer lieben Hexe werden kann.