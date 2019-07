Eine Übung und ein Ernstfall

Ein qualmendes Auto, eine eingeklemmte Person und ganz viele Schaulustige: Der Ortskern Alverskirchen wurde am Sonntagvormittag zum Schauplatz der Feuerwehr – zum Glück war das Ganze nur eine Übung. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Der Löschzug Alverskirchen feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Damit auch die Bürger an diesem Jubiläum teilhaben können, hat sich die Feuerwehr viele spannende Events ausgedacht. Diesmal stand eine Schauübung auf dem Programm. Die Kameraden hatten alles bis auf das letzte Detail wochenlang vorbereitet. Simuliert wurde ein Unfall mit zwei Autos mitten auf der Alverskirchener Hauptstraße. Eine Person war dabei in ihrem Auto eingeklemmt, das zweite Auto mit zwei Insassen qualmte sehr stark.

Großübung des Löschzuges Alverskirchen 1/20 Im Zuge des 100-jährigen Bestehens lud der Löschzug Alverskirchen zu einer spektakulären Großübung im Ortskern ein. Foto: Karina Linnemann

Viele Zuschauer waren trotz des heißen Sommertages gekommen, um den ehrenamtlichen Helfern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Moderiert wurde die Rettungsaktion von Feuerwehrmann Manuel Kortenjan . Nachdem aus dem Publikum drei freiwillige Unfallopfer gefunden wurden, wurde in Echtzeit der Notruf bei der Leitstelle abgesetzt. Die Melder der Feuerwehrleute piepsten und rasch machten sie sich auf zum Gerätehaus.

Nach nur vier Minuten war die Wehr mit allen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Doch die Übung wurde zur Überraschung aller durch ein erneutes lautes Piepsen unterbrochen. Ein echter Einsatz! Ein Böschungsbrand auf der Kreisstraße 3 Richtung Wolbeck. „So ist nun mal die Realität, wir müssen die Übung jetzt erst einmal unterbrechen“, sagte Manuel Kortenjan zu den besorgten Zuschauern.

Nach nur kurzer Zeit war der echte Einsatz glücklicherweise beendet und das Programm konnte wie geplant fortgeführt werden. Zugführer Alexander Wiesmann nahm den vorigen Einsatz seiner Kameraden zum Anlass, ein paar mahnende Worte an die Zuschauer zu sprechen.

So sei die Feuerwehr in diesem Sommer bereits zwei mal zu einem Heckenbrand ausgerückt. „In beiden Fällen hatten Personen versucht, Unkraut mit einem Gasbrenner zu entfernen. Bei der derzeitigen Trockenheit ist das sehr gefährlich und sollte unbedingt unterlassen werden“, so Wiesmann.

Aber zurück zur Übung: Die beiden Insassen aus dem stark qualmenden Auto konnten innerhalb weniger Minuten durch zwei Feuerwehrfrauen befreit werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung trugen die beiden Helferinnen Atemschutz. Anschließend wurde das Fahrzeug mit Schaum gelöscht. Die Bergung der eingeklemmten Person stellte sich als etwas schwieriger dar. Mit einer Rettungsschere wurde das Fahrzeug nach und nach auseinandergenommen, um die Verunfallte sicher zu befreien. Neben der Freiwilligen Feuerwehr war dabei auch das Deutsche Rote Kreuz Everswinkel mit von der Partie.

Die Zuschauer, die die Schauübung interessiert verfolgt hatten, belohnten die Kameraden immer wieder mit lautem Beifall. Und die Feuerwehrleute freuten sich, nach der erfolgreichen Übung endlich wieder in ihre luftigen Sommeroutfits zu schlüpfen. Denn gerade bei den derzeitigen Temperaturen sind Einsätze wie dieser eine enorme Belastung.

Im Anschluss an die Übung wurden Fragen bei Kaltgetränken und deftigen Bratwürstchen beantwortet.