Blau-weiße Abordnung rückt an

Das Dorf erstrahlt zum Schützenfest in Blau-Weiß, und an der Vogelstange wird auf eine Schützenente angelegt. Das klingt eher nach einer Geschichte aus einem „Lustigen Taschenbuch“ als nach einem realen Schützenfest, herrschen in hiesigen Gefilden doch klar die Farben Grün-Weiß vor – und geschossen wird auf einen Schützenadler.

Doch in dem kleinen Dorf Bruchhausen (Arnsberg) – wegen des Ententeichs im Ortskern auch „Entenhausen“ genannt – hat das Schützenfest in Blau-Weiß eine lange Tradition. Die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 feiert in 2019 im 170. Jahr seit Gründung bereits ihr 155. Schützenfest. Von dem Charme des Bruchhausener Schützenfestes konnten sich die Aktiven vom Schützenverein Alverskirchen von 1840 und dem Spielmannszug Alverskirchen bereits zwei Mal überzeugen. In 2012 und in 2018 besuchten sie das Heimatschützenfest ihres Oberst Marco Leivermann, der als gebürtiger Bruchhausener bereits in jungen Jahren mit dem Schützenfestvirus infiziert wurde und daher auch in seiner neuen Heimat Alverskirchen den Schützenverein seit vielen Jahren aktiv mitgestaltet.

Auch die Schützen aus Bruchhausen waren bereits einmal in Alverskirchen anlässlich des großen 175. Jubiläumsschützenfestes im Jahr 2014 zu Gast und haben die tolle Atmosphäre auf dem Schützenplatz am Breiten Busch sichtlich genossen. Kein Wunder also, dass deren amtierender König Uli Amen die Einladung zum erneuten Gegenbesuch gerne annahm und das 180. Alverskirchener Schützenfest zusammen mit seiner Königin Alexia, seiner Throngesellschaft, Abordnungen von Vorstand und Jungschützen sowie dem Musikverein Bruchhausen 1957 bereichert. Insgesamt können sich die Alverskirchener auf rund 100 Gäste aus Bruchhausen freuen.

Bevor es soweit ist, haben die Aktiven des Vereins aber noch einiges zu tun. Die letzten Vorbereitungen für das Fest sind für Donnerstag, 11. Juli, vorgesehen. Dann werden der Breite Busch und das Festzelt abschließend hergerichtet. Der Startschuss für das Schützenfest fällt wie gewohnt am Freitagabend, 12. Juli, um 19 Uhr mit dem Holzschuhschießen. Hier können alle Vereinsmitglieder, die noch nicht in das Ringen um die Königswürde eingreifen dürfen, ihre Treffsicherheit beweisen.

Der Schützenfestsamstag, 13. Juli, beginnt um 13 Uhr mit der heiligen Messe in Gedenken an die gefallenen, vermissten und verstorbenen Vereinsmitglieder. Im Anschluss folgt die Kriegerehrung mit Kranzniederlegung und Gedenkrede am Mahnmal auf dem Kirchplatz. Nach dem Marsch durch das Dorf beginnt an der Vogelstange das Ringen um die Insignien und die Königswürde. Für die kleinen Besucher des Schützenfestes werden zahlreiche Spielmöglichkeiten sowie der Wettbewerb um die Kinderkönigswürde für viel Kurzweil sorgen.

Auch abseits der Vogelstange können die Schützenfestbesucher beim Scheibenschießen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und bei den über 15-Jährigen den begehrten Wanderpokal und bei den 13-15-Jährigen einen attraktiven Sonderpreis (Gutschein für das Lasermaxx in Münster) erringen. Im Festzelt spielt am Abend nach der gelungenen Generalprobe im Vorjahr erneut DJ Sebastian Timmermann zum Tanz auf.

Am Sonntag, 14. Juli, findet sich die Schützenkompanie frisch und in großer Stärke um 10.30 Uhr zum Antreten an der Schützenstraße bei Hinse ein. Der Verein lädt im Anschluss zum Frühshoppen in das Festzelt ein. Der Vorstand geht dabei mit einer Freibierspende wieder mit gutem Beispiel voran. Weitere Freibierspenden können gerne bereits im Vorfeld beim Vorstand angemeldet werden, sind aber auch noch spontan während des Frühschoppens möglich. Der feierlichen Krönung am Nachmittag folgen am Abend die Polonaise durch das Dorf und der abschließende Festball mit der Band „Skyfire“.