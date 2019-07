Fraktionschef nun auch König

Genauso begeistert vom Königs-Coup war das gesamte Schützenvolk, das von allen Seiten herbeiströmte, um den 43-jährigen Lehrer zu gratulieren. Zur Königin erkor sich Folker seine Ehefrau Anne, die genauso schützenfestbegeistert ist wie er selbst und bei den Schwattjacken mitmarschiert. „23 Jahre habe ich die grüne Jacke getragen, in diesem Jahr das erste Mal die schwarze im Günter-Glose-Zug“, verriet die neue Majestät. Auch in den Adern ihrer Kinder scheint grün-weißen Blut zu fließen: Hanna ist Mitglied in der Jugendgarde, Max und Jan marschieren in der Kindergarde mit.

Letzterer wurde bereits am frühen Nachmittag auf den Kinderthron berufen. „Das musste ich heute natürlich trumpfen“, schmunzelte Folker. Tatsächlich war der Königsschuss aber im Vorfeld geplant. „ Barthold Deiters , Jörg Edelbrock und ich haben vor zwei Jahren entschieden, auf den Vogel zu schießen“, erzählte Folker. Alle drei hielten Wort und wollten am Sonntag König werden. Letztendlich konnte es aber nur einen geben. Die Insignien sicherten sich Michael Wessel Terhan (Krone), Andreas Kukuk (Fättken), Christoph Weiss (Zepter) und Klaus Leuer (Apfel).

Schützenfest 2019 in Everswinkel 1/36 Die Schwattjacken unter ihrem neuen Kommandeur Thorsten Schulze Tertilt wollten in starker Formation zur Polonaise antreten. Foto: Stephan Ohlmeier

Früh übt sich, wer Schützenkönig werden will. Die Kindergarde nahm begeistert an den Festumzügen teil. Foto: Stephan Ohlmeier

Die Kanoniere standen unter dem Kommando von Robert Schoppmann. Foto: Stephan Ohlmeier

Seit zwei Jahren gibt es im BSHV auch eine Jugendgarde. Foto: Stephan Ohlmeier

Unverzichtbarer Bestandteil des Bürgerschützenfestes ist die Damengarde unter dem Kommando von Kristina Suthoff. Foto: Stephan Ohlmeier

Die Ehrengarde präsentierte beim Antreten das Gewehr. Foto: Stephan Ohlmeier

Oberst Walter Buntenkötter und Hauptmann Martin Gerdemann (r.) reiten die angetretenen Formationen ab. Foto: Stephan Ohlmeier

Die berittenen Offiziere (v. l.) Martin Gerdemann, Walter Buntenkötter, Dennis Rolf, Johannes Ahlmann-Heuchtkötter und Alexander Schlüter. Foto: Stephan Ohlmeier

Der ehemalige Oberst Bernhard Rotthege hielt die Ansprache an der Marienkapelle. Foto: Stephan Ohlmeier

Die Schießgruppe zeichnete für das Preis- und Pokalschießen am Festplatz verantwortlich. Foto: Stephan Ohlmeier

Kommandeur Jochen Rottmann führte die Ehrengarde und kündigte einen Angriff seiner Formation auf die Königswürde an. Foto: Stephan Ohlmeier

Im Emil konnten die älteren Schützen am Festumzug teilnehmen. Foto: Stephan Ohlmeier

(v. l.) Dirk Folker, die neue Jugendkönigin Christin Stegemann, Martin Gerdemann und Vorjahres-Jugendkönig Raphael Schoppmann. Foto: Stephan Ohlmeier

Felix Schulze Zurmussen ist neuer Hampelmannkönig und wird von Conny Schulz (l.) und Stefan Hanhart (r.) zur Theke getragen. Foto: Stephan Ohlmeier

Seit vielen Jahren bereichert die Fahnenschlaggruppe der KLJB Everswinkel das Schützenfest. Foto: Stephan Ohlmeier

Das Blasorchester Everswinkel und der Spielmannszug Alverskirchen (rote Jacken) gaben am Sonntag eine gemeinsame Einlage. Foto: Stephan Ohlmeier

Die Schwattjacken bilden heute Abend nicht den Abschluss der Polonaise, sondern dürfen weiter vorne marschieren. Foto: Stephan Ohlmeier

Der scheidende Thron um Josef Beuck und Ruth Cremann (Mitte) wartete mit dem Kinderthron auf die Kompanie. Foto: Stephan Ohlmeier

Der Spielmannszug Alverskirchen unter der Leitung von Christian Averbeck sorgte für die passende Marschmusik. Foto: Stephan Ohlmeier

Die berittenen Offiziere (v. l.) Martin Gerdemann, Oberst Walter Buntenkötter und Johannes Ahlmann-Heuchtkötter salutieren der scheidenden Majestät Josef Beuck. Foto: Stephan Ohlmeier

Der Spielmannszug Greven nahm am Wochenende an den Festumzügen teil. Foto: Stephan Ohlmeier

Das 1. Korps gab zu Ehren der scheidenden Majestät Josef Beuck Salutschüsse ab. Foto: Stephan Ohlmeier

Die Riesenschaukel des BSHV durfte beim Kinderschützenfest natürlich nicht fehlen. Foto: Stephan Ohlmeier

An der Kletterstange versuchten viele Kinder Süßigkeiten zu erhaschen. Foto: Stephan Ohlmeier

Das Kinderkarussell drehte sich pausenlos. Foto: Stephan Ohlmeier

Sich einmal wie ein Baggerfahrer fühlen – dieser Traum ging auf dem Kinderschützenfest in Erfüllung. Foto: Stephan Ohlmeier

Zauberclown „Pichel“ machte übergroße Seifenblasen und zeigte Zaubertricks. Foto: Stephan Ohlmeier

Jörg Lepper (l.) und Andreas Rutsch (r.) lassen den neune Kinderkönig Marc Rottwinkel hochleben. Foto: Stephan Ohlmeier

Der Spielmannszug Alverskirchen unter der Leitung von Christian Averbeck sorgte auf dem Schützenplatz für Stimmung. Foto: Stephan Ohlmeier

Die ehemaligen Königinnen stellten sich zum Gruppenbild auf. Vorne die Königin von 1969 Elisabeth Wittkowski (l.), die scheidende Königin Ruth Cremann (m.) und die Königin von 1994 Anja Reichert-Freitag (r.). Foto: Stephan Ohlmeier

Stephan Vienenkötter (l.) und Bernd Schulze Zurmussen (r.) gratulierten den Jubiläumsköniginnen Anja Reichert-Freitag (l.; 1994) und Elisabeth Wittkowski (r.; 1969). Foto: Stephan Ohlmeier

Marc Rottwinkel regiert mit Schwester Tess als Kinderkönigspaar. Foto: Stephan Ohlmeier

Dirk Folker ist neuer Schützenkönig in Everswinkel. Foto: Stephan Ohlmeier

Die neue Majestät ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, geht mit seiner Frau gerne joggen und ist begeisterter Kegler. Den Hofstaat bilden Dr. Barthold und Elena Deiters, Jörg und Katharina Edelbrock, Thomas und Kathrin Lokau, Norman und Nadine Rengers, Mathias Stiegenkötter und Nora Rolle sowie Dirk und Claudia Holtkamp.

Folker war am Sonntag nicht der Einzige, der sich als König feiern lassen durfte. Bereits um 16.49 Uhr hatte sich Marc Rottwinkel die Kinderkönigswürde gesichert und regiert nun mit Schwester Tess. Den Hofstaat bilden Kilian Wolf und Isabell Eickhoff, Tim Püning und Mila Bisping, Jan Püning und Sophie Schulze Tertilt, Jan Folker und Amelie Stegemann.

Aber auch die übrigen Kinder hatten viel zu lachen. So gab es auf dem Kinderschützenfest unter anderem ein Karussell und eine Hüpfburg, die Riesenschaukel des BSHV sowie die Möglichkeit, Bagger zu fahren oder an der Kletterstange nach Süßigkeiten zu greifen. Zudem machte Zauberclown „Pichel“ (Stefan Hagelstein) übergroße Seifenblasen und führte Kunststücke vor. Wenige Meter weiter stießen die Schützen an der Theke miteinander an und genossen die Platzkonzerte des Blasorchesters Everswinkel und der Spielmannszüge aus Alverskirchen und Greven. Zudem gab es ein Preis- und Pokalschießen und eine große Tombola.