Zeit für einen Lebenstraum

Die Schützen hatten sich für die Krönungszeremonie eine kleine, aber wirkungsvolle Änderung einfallen lassen: Statt wie bisher frontal vor dem Seitenflügel des Rathauses war der Krönungswagen diesmal schräg zum Platz aufgestellt worden. Eine gute Idee, denn: Jeder – von den Schützen bis zu den Zaungästen – hatte das Geschehen auf der Regenten-Tribüne jederzeit voll im Blick. Allerdings mussten sich die Beteiligten beim Einmarsch erst noch etwas an die neue Konstellation gewöhnen. Der verbliebene Platz wurde nämlich beim imposanten Zustrom von BOE-Musikern, Fahnenschlägern, Offizieren, 1. Korps, Ehrengarde, Damengarde, Kanonieren, Schwattjacken , Schießgruppe, Kindergarde und Co. etwas eng. Da hieß es zusammenrücken.

„ Es war ein spannender Wettkampf mit sechs Kandidaten; einer wilder als der andere. Es war ein spannender Wettkampf mit sechs Kandidaten; einer wilder als der andere. “ Vereinsvorsitzender Berthold Buntenkötter

Vereinsvorsitzender Berthold Buntenkötter führte durch die Krönungs-Show und zeigte sich von der Kulisse begeistert. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass jedes Jahr mehr Aktive antreten. Ein schönes Bild.“ Erster Programmpunkt: die Verabschiedung und Würdigung von König Josef VIII. Beuck und Königin Ruth I. Cremann samt Thron. Erstmals hatte sich ein Königspaar am Samstag auf dem Balkon des Rathauses präsentiert. „Das sah toll aus. Ich glaube, das machen wir weiter so“, war Buntenkötter angetan. Ein dickes Lob ging auch an den scheidenden Kinderthron mit Paul Suttorp und Carlotta Schwedhelm. Dann ging‘s um die Namen dieses Schützenfestes. Felix Schulze Zurmussen zum Beispiel. Als Hampelmann-König setzt er eine Familientradition fort: Vor 61 Jahren war sein Opa – ebenfalls ein Felix – schon erfolgreich, vor 14 Jahren Vater Bernd. „75 Jahre Hampelmann Schulze Zurmussen“, rechnete Bänker Buntenkötter mal fix hoch. Schulze Zurmussen 3.0 übernahm die Hampelmann-Kette von Vorgänger und Ehrengardenkommandeur Jochen Rottmann.

Krönungstag beim Everswinkeler Schützenfest 2019 1/114 Auch wenn der Himmel nicht sein leuchtendes „Kleid“ angezogen hatte: Die Krönung für Schützenkönig Dirk Folker und Königin Anne Folker wurde zur glänzenden Sache. Foto: Klaus Meyer

„Auch beim Kindervogel muss man eine ruhige Hand haben“, leitete Buntenkötter die Krönung des neuen Kinderschützenkönig-Paars Marc I. und Tess I. Rottwinkel ein. Der Thron war offenbar schnell gefunden. „Der Marc musste nicht lange suchen – er hat viele Freunde. Und Freundinnen“, so Buntenkötter.

Dann war es soweit. Ein strahlender neuer König Dirk Folker betrat mit Königin Anne Folker und Hofstaat die Szenerie. Einmal unter Beifall und Jubelrufen rund um den Platz und dann auf den Krönungswagen. Es sei ein „spannender Wettkampf“ gewesen, mit sechs Kandidaten, „einer wilder als der andere“, blickte Buntenkötter zurück. „Wir hätten es allen gegönnt. Es kann aber immer nur einer gewinnen. Der am besten schießen kann . . .“ Eine Schlussfolgerung, die für reichlich Heiterkeit sorgte. Guido Loick und Gerrit Krause übernahmen die ehrenvolle Aufgabe, das neue Regentenpaar mit Königskette, Krönchen und Schärpe auszustatten. Ein sichtlich glücklicher Moment fürs Ehepaar Folker. Für Dirk Folker ist nach eigenem Bekunden ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen – Haus bauen, Baum pflanzen, Kind bekommen und Schützenkönig werden. Damit der Lehrer am Montag auch feiern konnte, hatte er frei bekommen und Kollegen hatten freiwillig seine Unterrichtsstunden übernommen. Was tut man nicht alles für einen König.

Das dachten sich auch die Fahnenschläger der Landjugend. Das was die zehn jungen Damen und sechs jungen Herren zum Ende der Zeremonie ablieferten, war mehr als sehenswert. Die weißen, roten und grünen Fahnen tanzten förmlich in der Luft. Ein leuchtender Kontrast zum Himmel mit seinen bedrohlich dunklen Grauwerten.