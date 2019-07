In dem Fall um den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Münster kommt es nun zum Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Münster . Angeklagt sind drei Männer – darunter ein 52-Jähriger aus Everswinkel – die zwischen Dezember 2017 und Februar 2019 fünf elf bis 13 Jahre alte Jungen teilweise mehrfach missbraucht haben sollen (die WN berichteten). Während einem 38-jährigen Münsteraner, der in der örtlichen Sport- und Musikszene bekannt ist, acht Taten vorgeworfen werden, geht es bei dem Everswinkeler um eine Tat. Im Rahmen der Ermittlungen hatte er eine sexuelle Handlung mit einem Jungen zugegeben. Die Angeklagten sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Wie das Landgericht Münster auf WN-Anfrage mitteilt, ist der Prozessauftakt vor der 21. Großen Strafkammer für den 30. August um 9 Uhr terminiert worden. Sechs weitere Verhandlungstage sollen folgen.