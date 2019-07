Im Politik- und Erdkundeunterricht war bei den Schülerinnen und Schülern die Idee aufgekommen, sich zu engagieren. Zum einen standen die Themen „Nachhaltigkeit und Klimawandel“ in den Fächern auf dem Lehrplan, zum anderen ist natürlich auch an der Verbundschule die „ Fridays for Future “-Bewegung in aller Munde, wie die Verbundschule in einer Meldung mitteilt.

Unterstützt von den Lehrkräften Christel Riegger, Dominik Frasch und Anja Epping bereiteten die Jugendlichen zunächst Plakate vor und zogen damit dann vor das Rathaus. Der Aufmarsch blieb natürlich nicht unentdeckt. Bürgermeister Sebastian Seidel und Bernd Schumacher vom Umweltamt nahmen sich Zeit für die Demonstranten. Sie erklärten den interessierten Schülern, welche Maßnahmen die Gemeinde Everswinkel bereits getroffen hat, um die Umwelt zu schonen.