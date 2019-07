Nach „Integration“ zum Königstitel

Alverskirchen -

In einer feierlichen Zeremonie ist Marco Leivermann am Sonntag zur neuen Majestät des Schützenvereins Alverskirchen gekrönt worden. Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er von Vorgänger Klaus Peter die Königskette erhielt. Zugleich merkte man den Schaulustigen auf dem Kirchplatz an, dass sie ihrem Oberst die Königswürde von Herzen gönnen.