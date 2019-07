3 235 Kilometer sind die Fünft- bis Neuntklässler zusammen an einem Vormittag gelaufen. In den Ferien haben die Schüler nun Zeit, das Geld der Sponsoren einzusammeln. Dann wird man wissen, wie hoch der Betrag ist, den die Sportler erlaufen haben.

Im Vorfeld des Laufs hatten die Kinder und Jugendlichen Eltern, Geschwister, Verwandte und Bekannte angesprochen und sie gebeten, ihr Sponsor zu werden. Pro Kilometer konnte ein selbst gewählter Betrag angegeben werden. Dies motivierte die Verbundschüler nun, möglichst weit zu laufen und zum Teil auch bis an ihre Grenzen zu gehen. Startpunkt des Laufs war am Sportpark Wester, weiter ging es auf einer 2,3 Kilometer langen Runde, an der Streckenposten das Anfeuern und die Verpflegung übernahmen.

Nach dem Warm-up ging‘s los für die Fünft- bis Neuntklässler.

Bei angenehmen Temperaturen und ausgelassener Stimmung fing der Vormittag mit einem Aufwärmtraining an, das die Sporthelfer übernahmen. Das sind ausgebildete Schüler, die sportliche Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen übernehmen dürfen.

Ein Teil des erlaufenen Betrags wird auch in ihr Projekt gehen. So sollen dafür Sportutensilien angeschafft werden, die die Sporthelfer in ihre Aktivitäten mit allen Verbundschülern einbinden können. Ein weiterer Teil des Geldes fließt ins Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Seit 2018 darf die Verbundschule den Titel tragen, und seitdem finden regelmäßig Aktionen und Projekttage zu dem Thema statt.