Eine Pinnwand voller erster Ideen

Zusammenwachsen sollen Alverskirchen und Everswinkel: Das sind die Wünsche der einen, neue Baugebiete im Norden in Richtung Raestrup zu erschließen die der anderen. Dazu weiteres Gewerbe anzusiedeln und natürlich auch das Leben innerhalb des Ortskerns zu gestalten. Oder auch Verkehrsberuhigung, den Kirchplatz mit den Fachwerkhäusern neu zu entwickeln, den Dorfkern für Fußgänger attraktiv gestalten, damit das Gefühl von Lebensqualität aufkommt, um dort mehr Mitbürger und Besucher zu begeistern und zu binden. Und auch diese Idee gibt es: den Abbau der Mauer am Kirchplatz, also einen barrierefreien Zugang von der Vitusstraße zum Kirchplatz unter Wegfall der Parkplätze zu schaffen.

„ Die Vitusstraße für den fließenden Verkehr schließen, weil der Dorfkern zu autolastig ist! Die Vitusstraße für den fließenden Verkehr schließen, weil der Dorfkern zu autolastig ist! “ Anja Edelbrock

Wünsche über Wünsche, egal, ob diese nun zu verwirklichen sind oder nicht. Jede Idee, wertfrei, wurde aufgeschrieben und an die Pinnwand geheftet. Darüber freute sich Bürgermeister Sebastian Seidel , der sich „unters Volk“ mischte, mitdiskutierte und schon mal hier und dort auch Grenzen, jedoch auch Chancen aufzeigte. Etwa die, dass ein weiteres neues Baugebiet im Südwesten nur dann sinnvoll sei, wenn gleichzeitig eine Südwestumgehung entstehe. Die „Energielenker Beratungs- GmbH“ aus Greven war mit Marie Mense und Jenny Kamp beim „Bürger-Cafè“ auf dem Magnusplatz dabei. Sie unterstützten die Bürger, die diese Beteiligung sehr begrüßten.

Bürger konnten und frei ihre Vorstellungen zur Zukunft der Gemeinde Everswinkel äußern. So wie beispielsweise Anja Edelbrock, die ihre Ideen an die Pinnwand vor dem Rathaus heftete.

So etwa Anja Edelbrock , die auf einer „Stimmkarte“ ihre Idee ausdrückte: „Die Vitusstraße für den fließenden Verkehr schließen, weil der Dorfkern zu autolastig ist!“ Oder Markus Thews, zweiter Ortssprecher der Grünen, der gleich eine ganze Seite voller maschinengeschriebener Vorschläge mitgebracht hatte.

Neben kostenlosen Kaltgetränken und Kaffee verhalf auch das Drehen am Glücksrad zu weiteren konkreten Oberthemen wie Wirtschaftsförderung und lokale Ökonomie, Sport und Freizeit, Integration und Inklusion, Nachbarschaften und Zusammenleben, Wohnen, Verkehr, Wohnumfeld, Gesundheit und Pflege, soziales Engagement, Arbeitsmarkt und Beschäftigtenstruktur, soziale Infrastruktur, Image und Identität, Ökologie, Kultur sowie Schule und Bildung. Wer mitmachte und eine Idee lieferte, erhielt als Dankeschön eine LED-Glühbirne. Vielfach ging es bei diesem ersten Aufschlag um die Belebung des Zentrums. So kam etwa die Anregung, ein leerstehendes Ladenlokal für ein gastronomisches Angebot zu nutzen. Alle notierten Ideen, Anregungen und Hinweise werden geprüft, ausgewertet und weiter konkretisiert.

Das Glücksrad führte die Bürger zum Gewinnspiel und zu einem zentralen Thema von „Everswinkel/Alverskirchen 2030“. Marie Mense (l.) und Jenny Kamp vom Büro Energielenker mit Markus Thews.

Mit dieser Aktion gab die Gemeinde den Startschuss für die Bürgerbeteiligung. Im direkten Austausch sammelte man erste Anregungen und Ideen für die künftige Gemeindeentwicklung.Denn Ziel eben jenes Konzeptes ist es, eine Gesamtstrategie mit umsetzbaren Maßnahmen für eine zukunftsfähige Entwicklung in Everswinkel und Alverskirchen für Bürger, Unternehmen und Touristen zu erarbeiten.

Bernd Schumacher, Umweltbeauftragter der Gemeinde, versorgte die Bürger an diesem Nachmittag nicht nur mit Kaffee, er suchte auch das Gespräch mit den Interessenten. „Die Bürger mitnehmen und mitwirken lassen an der Gemeinde der Zukunft hat für uns einen hohen Stellenwert.“ Der Prozess sei ja noch lange nicht abgeschlossen: Bis Ende April 2020 können sich die Bürger weiter beteiligen, Ideen einbringen, und viel verspricht sich Bürgermeister Sebastian Seidel auch von der Auftaktveranstaltung am 11. September im Rathaus. Das Motto lautet auch dort: „Gemeinde 2030. Entwicklungskonzept. Zukunft mitgestalten!“