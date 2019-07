In einem gemeinsamen Gottesdienst sprachen die Schulabgänger und Pater Thomas davon, welche Erinnerungen sie in den vergangenen vier Jahren in einen großen Koffer der Erinnerungen gepackt haben. Gemeinsame Erlebnisse, der Umgang mit Mitschülern und Lehrern, unterschiedliche Projekte sowie gute aber auch schlechte Erfahrungen spielten in der Grundschulzeit eine große Rolle.

Lehrerin Stephanie Zühlke begrüßte alle Gäste der Abschlussfeier dann zunächst auf dem Schulhof. Ein plötzliches Regenschauer machte jedoch einen schnellen Strich durch die Rechnung. Gefeiert wurde trotzdem – im Schulgebäude. Die Klassen eins bis drei hatten musikalische Vorführungen vorbereitet, und die Lehrerinnen erinnerten an das spannende vergangene Schuljahr. „Mir fallen spontan die Klassenfahrt, die 72-Stunden-Aktion auf unserem Schulhof, die Chinesisch-AG und ein Musicalbesuch ein“, so Zühlke.

Die 1. Klasse der St. Agatha Grundschule unternahm einen musikalischen Besuch im Zoo. Den „großen“ Abschlussschülern wünschten sie auf diesem Wege alles Gute.

Besonderen Dank richtete Franziska von Twickel von der Klassenpflegschaft an Sabine Sadowski , die Klassenlehrerin der Schulabgänger. „Sie haben damals unsere noch kleinen Kinder in Obhut genommen und aus ihnen selbstbewusste Schüler gemacht“, betonte sie. Auch Rita van Ijzerlooij, die die Schüler in der 3. Klasse vorübergehend als Klassenlehrerin betreut hatte, wurde großer Dank ausgesprochen.

Bevor die Schüler ihre Abschlusszeugnisse und Erinnerungsmappen in Empfang nehmen durften, gab ihnen Sabine Sadowski noch gute Wünsche mit auf den Weg: „Ich wünsche Euch eine spannende Zeit auf Eurem neuen Lebensweg und dass Ihr auf das bisher Erlernte aufbaut.“