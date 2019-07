Im Rahmen einer fast zweistündigen Führung von durch Margarita Voloj-Dessauer – Mitglied der Jüdischen Gemeinde – erhielten die Teilnehmer eine Einführung in die Geschichte der Gemeinde in Münster. Aktuell hat diese im Münsterland 600 Mitglieder. Vor dem Betreten des Gebetsraumes setzten sich die Männer die traditionelle Kopfbedeckung, die Kippa, auf. Im Gebetsraum erläuterte Volja-Dessauer zunächst die Architektur des Gotteshauses und anschließend den Ablauf eines Shabbat-Gottesdienstes. Lebendig und spannend stellte die Referentin die jüdischen Bräuche und Traditionen sowie die Religionspraxis des jüdischen Glaubens vor.

Sie zeigte auch die verschiedenen Thorarollen, die in einem Thoraschrein aufbewahrt werden. Besonders beeindruckt zeigten sich die Teilnehmer von einer Thorarolle, die von dem Warendorfer Heinrich Baggeroer während des Zweiten Weltkriegs versteckt und nach dem Krieg Hugo Spiegel mit einigen Gebetbüchern übergeben wurde. Sie fanden ihren Platz in einem Nebenraum der verwüsteten Synagoge in Warendorf, dieser wurde am 7. September 1945 als Betraum eingeweiht. Offen und engagiert beantworte Voloj-Dessauer die Fragen der Teilnehmer, etwa zur Rolle der Frau im jüdischen Glauben oder zum koscheren Essen. Zum Schluss der Führung wurde auch der zunehmende Antisemitismus in Deutschland und die zahlreicher werdenden Vandalismusschäden an der Synagoge thematisiert.