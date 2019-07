Everswinkel -

Heftige Niederschläge, Sturmböen, Orkane, Überschwemmungen oder Hagelschlag: Schwere Unwetterereignisse richten jährlich Sachschäden in Millionenhöhe an. Die Folgen für die Betroffenen können verheerend sein, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemeldung mit. Eine Ausstellung, die am Montag im Rathaus beginnt, hat dies zum Thema.