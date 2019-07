Die DJK Rot-Weiß - in Kooperation mit dem BTA und der KLJB - freut sich über den 6. Platz und ein Preisgeld von 2000 Euro. Mit dem Projekt „Gemeinsam für Alverskirchen – Treffpunkt / Begegnungsstätte im Dorf“ soll es gelingen, die Zukunftsfähigkeit des Dorfes zu erhalten, teilt der Verein mit, der in diesem Sinne einen Anbau an das bestehende Sportlerheim plant. „Die neu geschaffenen Räumlichkeiten sollen neben sportlicher Nutzung auch als Begegnungsstätte im Dorf für gesellige und soziale Kontakte zur Verfügung stehen. Das Preisgeld soll für die Gestaltung der Außenanlagen verwendet werden.“ Der Verein dankt allen, die durch ihre Stimmabgabe zur Nominierung beigetragen haben.