Für ein Jahr in eine andere Welt

Etwas aufgeregt ist Lara Schönemann , die in diesem Jahr ihr Abitur erfolgreich bestanden hat, schon. „Ich freue mich aber auch sehr. Es wird sicherlich eine spannende Zeit“, fiebert sie dem Aufbruch entgegen.

Weit weg von ihrer Heimat Everswinkel wird sie ab August im Nordosten Indiens in einer Einrichtung für Kinder und Erwachsene arbeiten. „Mein neues Zuhause wird ein Jahr in Darjeeling sein. Dort arbeite ich in der Hayden Hall. Das ist eine Einrichtung, in der sowohl ein Kindergarten, eine Vorschule als auch eine Abendschule für Erwachsene untergebracht sind“, beschreibt sie die Anlage. Wohnen wird sie während der gesamten Zeit in dem Schwestern-Orden „Cluney Sisters“.

„Ich möchte einfach nur helfen, mich sozial engagieren und mich der fremden Kultur anpassen." Lara Schönemann

Dass sie Zeit im Ausland verbringen möchte, war für die 18-Jährige schon lange klar. Indien aber war eine Überraschung. „Die Organisation, mit der ich verreise, nennt sich Jesuitenmission. Die setzt auf der ganzen Welt freiwillige Helfer ein und finanziert sich ausschließlich durch Spenden“, erzählt die Abiturientin. Sie habe durchaus Mitspracherecht bei der Art der Aufgabe gehabt, die es zu erfüllen gilt – der Einsatzort war bis zur Entscheidung jedoch ungewiss. Die Organisation ist in 23 Ländern in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika tätig. „Als ich gehört habe, dass ich nach Indien gehe, musste ich erst einmal schlucken. Aber jetzt freue ich mich wirklich sehr“, betont die Everswinkelerin.

Indien ist das größte Land in Südasien und nach China das bevölkerungsmäßig zweitgrößte Land der Welt. Foto: Günther Wehmeyer

Lara Schönemann reist nicht unvorbereitet nach Indien. So steht sie etwa mit dem Schulleiter der Hayden Hall seit einiger Zeit in Kontakt und besucht regelmäßig Seminare der Jesuitenmission, die sie auf ihre Zeit in Indien vorbereiten. „Dort erlernen wir zum Beispiel interkulturelle Kompetenzen und den Umgang mit Vorurteilen“, erzählt sie im WN-Gespräch. Außerdem könne sie sich gemeinsam mit anderen Freiwilligen austauschen. Da Inder ein sehr gutes Englisch sprächen, hat Lara Schönemann keine Angst vor Verständigungsproblemen. „Allerdings werde ich viel mit Kindern zusammenarbeiten, die wahrscheinlich noch kein Englisch sprechen. Deshalb lerne ich jetzt schon Nepali“, ergänzt sie. Aufgrund der Nähe zu Nepal ist dies nämlich die meist gesprochene Sprache in Darjeeling.

Doch was nimmt Frau mit auf eine einjährige Reise in ein fremdes Land? „Nicht viel denke ich, Verbandsmaterial und Wasserfilter stehen ganz oben auf meiner Liste. Den größten Teil meiner Kleidung werde ich hier lassen, in Jeans würde ich nur auffallen – in Indien tragen die Frauen Saris“, weiß sie. Auffallen wird sie aufgrund ihrer Hautfarbe ohnehin. Eines ist der 18-Jährigen besonders wichtig: „Ich möchte einfach nur helfen, mich sozial engagieren und mich der fremden Kultur anpassen, ohne auf einem hohen Ross zu sitzen. Ich möchte den Menschen auf Augenhöhe begegnen..

In der Zeit ihres Aufenthalts wird Lara Schönemann regelmäßig in einem Blog über ihre Erlebnisse berichten und Bilder aus der Region zeigen. „Mit etwas Glück“, so sagt sie, „werde ich von meinem Aufenthaltsort auch die Spitze des Mount Everest sehen können.“