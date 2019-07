Mit großem Einsatz ins neue Leben

Schweren Herzens ließ er damals seine nicht reisefähigen Eltern zurück und machte sich zusammen mit seinen fünf Geschwistern auf den Weg nach Deutschland. Ein beschwerlicher Weg liegt hinter ihnen, über die Türkei und Griechenland nahmen sie die „klassische“ Balkanroute, waren wochenlang unterwegs. Wenn sie Glück hatten, konnten sie mit Bus oder Bahn reisen, viele Wege mussten sie zu Fuß zurücklegen. Heute leben die ledigen vier Geschwister in Everswinkel, zwei mittlerweile verheiratete mit ihren Ehepartnern in Schwerte bzw. Ratingen.

Warum ausgerechnet Deutschland? „Hier lebten bereits Verwandte, einige von ihnen schon seit 25 Jahren.“ Das sollte ihnen den Start erleichtern, hofften sie. Und was ist ihm als erstes in Deutschland aufgefallen? „Es gibt kaum Flachdächer, und alle Straßen sind hier asphaltiert.“ In dem Dorf mit geschätzt zwei Dutzend Häusern und einem Vielfachen an Bewohnern, in dem er aufgewachsen ist, bestand der Belag aus festgestampfter Erde. Bei entsprechender Witterung sei das ein Problem gewesen, die Stiefel seien im morastigen Untergrund steckengeblieben.

WN-Serie: Erfolgreiche Integration Das Engagement der meisten Flüchtlings-Initiativen – auch der in Everswinkel und Alverskirchen – begann im Sommer 2015 direkt nach der Ankunft der geflüchteten Menschen in den Gemeinden. Man half bei vielen Aspekten des Einlebens in die fremde Umgebung. Bereits im Herbst war allen Beteiligten klar, dass die Integration wesentlich von der frühzeitigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt abhängen würde. Im Oktober starteten die Arbeitsagentur, das Jobcenter und die Gemeinde Everswinkel gemeinsam ihr im Rathaus angesiedeltes Pilotprojekt, den „Integration Point“. Die beteiligten Ämter, Behörden und Organisationen können sich so direkt austauschen und rasch aktiv werden. Ohne die Unterstützung der heimischen Wirtschaft wäre das Vorhaben jedoch nicht möglich gewesen. „Türöffner“ zu potenziellen Arbeitgebern sind seither die bestens vernetzten Friedhelm Hempelmann und Jürgen Wonning. Sie sind im „Integration Point“ ehrenamtlich beratend und vermittelnd tätig. In dieser WN-Serie sollen einige Beispiele für erfolgreiche Integrationsarbeit vorgestellt werden. -sme- ...

Nach seiner Schullaufbahn befragt, sagt er: „In Syrien bin ich bis zur elften Klasse zur Schule gegangen. Ich wollte eigentlich gerne Englisch studieren.“ Inzwischen hat er seine Sprachfähigkeiten – zusätzlich zu dem in der Familie gesprochenen Kurdisch spricht er Arabisch und Englisch – um Grundkenntnisse in Deutsch erweitert. Wie den meisten Geflüchteten fällt die deutsche Sprache auch ihm schwer, es fehlen Kontakte zu Einheimischen, durch die er mehr Sprachpraxis hätte.

„Everswinkel ist so klein, es gibt zu wenige Menschen in meinem Alter,“ bedauert der 27-Jährige die Situation im Vitus-Dorf und sagt im gleichen Atemzug: „Aber die Leute hier sind alle nett.“ Das gelte vor allen Dingen für seine Chefs und Kollegen bei der Firma Uennigmann, wo er seit August vergangenen Jahres seine Ausbildung zum „Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechniker“ absolviert. „Hier helfen mir alle, erklären auch gerne zweimal, wenn ich etwas nicht sofort verstanden habe.“ Die Anbahnung dieser Ausbildung wurde übrigens unterstützt durch die Arbeit des Jobcenters Kreis Warendorf und die Tätigkeit des Integration Points Everswinkel.

Dieter Schräder, Metallbaumeister, und der Juniorchef Patrick Uenningmann sind mit den praktischen Fertigkeiten ihres Auszubildenden sehr zufrieden. „Er kann einmal ein guter Facharbeiter werden.“ Schon im als Probelauf gedachten Praktikum vor Beginn der Ausbildung habe Mohamad seine hervorragenden Kenntnisse beim Drehen und Fräsen unter Beweis stellen können. „Ich habe in Syrien nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Fräser und Dreher im Fensterbau gearbeitet. Davon profitiere ich jetzt“, ergänzt der junge Mann zufrieden lächelnd. Er weiß aber auch, dass er an seinem Deutsch noch viel arbeiten müsse. Schräder bestätigt diese Aussage und verweist auf die in Deutschland recht hohen Anforderungen in der Berufsschule. Textaufgaben in Mathematikklausuren und Berichtshefte zum Beispiel bereiteten Mohamad nach wie vor Schwierigkeiten und erfordern weiterhin großen Einsatz von seiner Seite. Aber gemeinsam hoffen sie, es zu schaffen. Denn die Firma habe sich bewusst für einen nach Deutschland geflüchteten jungen Mann entschieden, um ihm eine Chance zu geben und die Integration zu erleichtern.

Welche Wünsche hat Mohamad für die Zukunft? „Zunächst möchte ich meine Ausbildung abschließen und danach am liebsten auch hier bei Uennigmann bleiben.“ Und privat? „Ich möchte eine Familie gründen und auch Kinder haben – aber nur zwei, nicht siebzehn wie mein Großvater.“