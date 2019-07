Tage voller Fragen und Rätsel

Mit einer spannenden Krimi-Rallye beschäftigten sich die Ferienkinder zu Beginn der Ferienbetreuung. Unter Leitung der Theaterpädagogin Caroline Roberg galt es für die Kinder, einen ganz spektakulären Fall zu lösen: Wo ist Stups – der kleine Osterhase? Zur Grundgeschichte: Stups ist verschwunden und nicht vom Urlaub auf der Osterinsel zurückgekehrt. Das letzte Lebenszeichen ist eine Postkarte an den Weihnachtsmann . . . Detektiv Caroline versuchte nun mit guten jungen Detektiven den Fall zu lösen. Mehrere Zeugen hatten sich per WhatsApp gemeldet, und die mussten jetzt an verschiedenen Stellen auf dem Schulhof befragt werden. Aber wo Stups letztendlich war, wird hier und heute nicht verraten.

Krimi-Rallye: Wo ist nur Stups, der Osterhase, geblieben?

Am Dienstag war es dann ein wenig ruhiger. Es wurden Essens-Unterlagen-Sets gebastelt und am Nachmittag gab es Spiele auf dem Schulhof. Der Mittwoch dagegen bot reichlich Action mit einer Rathaus-Rallye, einer Detektiv-Rallye in St. Magnus sowie einem Besuch bei der Feuerwehr . Zunächst wurden die Kinder von Bürgermeister Sebastian Seidel im Ratssaal der Gemeinde begrüßt. Hier beantwortete der Chef der Gemeindeverwaltung die Fragen der Kinder und erklärte „sein“ Rathaus.

Anschließend wanderten die Kids in kleineren Gruppen durch das Rathaus und schauten mal in diesen oder jenen Raum und stellten den dort beschäftigten Verwaltungsangestellten diverse Fragen. Schließlich hatten sie ja auch einen Zettel mit einem Dutzend Fragen abzuarbeiten. Fragen wie etwa wie viele Stockwerke hat das Rathaus, wie viele Fachämter gibt es, was brauche ich für einen Kinderausweis, wie heißt der größte Raum, wo stehen die Fundfahrräder und mehr.

Das Rathaus nahmen die Kinder genau unter die Lupe, um dann den Fragebogen dazu ausfüllen zu können.

In der St. Magnus-Kirche warten diverse interessante Stationen auf die OGS-Spurensucher: die Sakristei, die Orgel, den Turm, die Beichtstühle und den Kirchenraum. Am spannendsten war natürlich der Turm. Scheinbar unendlich viele Stufen führten hinauf zur Kirchturmuhr sowie den großen Glocken hoch oben in der Spitze. Auch hier bekamen die Kinder ein Heft mit elf Fragen. Herauszufinden galt beispielsweise, wie der Raum heißt, in dem sich der Priester und die Messdiener vorbereiten, oder wie das Pult bezeichnet wird, an dem die Heilige Schrift vorgelesen wird, wo das geweihte Brot in Form von Hostien aufbewahrt wird oder welches Symbol für Verschwiegenheit sich auf dem Beichtstuhl befindet.

Leckere Stärkung zwischendurch während des Ausflugs zum Ketteler Hof.

Am Nachmittag wurde es dann nass. Es ging traditionell zur Feuerwehr. Zunächst besichtigten die Kinder in Begleitung das Feuerwehrgerätehaus und nahmen in verschiedenen Feuerwehr-Fahrzeugen Platz zum Probesitzen. Ein großer Spaß wurde das Bewässern des Platzes vor dem Gebäude mit dem Löschschlauch. Der beleibte Freizeitpark Ketteler Hof in Haltern war am Donnerstag das Ausflugsziel – die erste der drei geplanten großen Fahrten. 42 Kinder und zwölf Betreuer hatten bei erträglichen 26 Grad jede Menge Spaß. Ob Wasserrutsche, diverse andere Rutschen, Trampolin, Klettermöglichkeiten und diverse Spielangebote – für jeden war etwas dabei. Mittags wurden Würstchen und Obst zur Stärkung gereicht.

Der letzte Tag der ersten Ferienaktions-Woche stand im Zeichen der Schulhofkunst. Mit farbiger Kreide wurden verschiedene Motive auf den Asphalt gezaubert. So beispielsweise Schmetterlingsflügel, die als Kulisse für schöne Fotos dienten, wenn sich die Kinder auf der Malerei positionierten.