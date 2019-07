Wie die Polizei berichtet, ereignete sich am Montagabend gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 3 ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine 64-jährige Frau aus Everswinkel schwer verletzt wurde. Die Frau fuhr demnach mit ihrem Pedelec auf einem neben der K 3 befindlichen Radweg in Richtung Warendorf.

Ein 43-jähriger Mann aus Warendorf beabsichtigte mit seinem Auto aus der Straße Mehringen auf die K 3 einzubiegen. Dabei übersah er die Zweiradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die schwerverletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein vorsorglich eingesetzter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.