Projekt kommt in Düsseldorf an

Das Anbau-Projekt des Sportvereins kommt nämlich jetzt an den großen Fördertropf. Die finanzielle „Injektion“ beläuft sich auf 189 000 Euro. Damit gehört die Kombination Sportraum/Begegnungsstätte zu den insgesamt 282 Projekten des nordrhein-westfälischen Dorferneuerungsprogramms 2019. Ina Scharrenbach , Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, hat am Montag die Einzelheiten bekanntgegeben. 129 Gemeinden werden in den Genuss einer Förderung kommen. Rund 23 Millionen Euro schüttet das Land NRW dafür aus – über 17 Millionen Euro mehr als im Programmjahr 2018. Es ist eine Konsequenz, nachdem das Programm 2018 deutlich überzeichnet war und nicht sämtliche Anträge bedient werden konnten. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hatte daraufhin zusätzliche landeseigene Finanzmittel zur Verfügung gestellt.

Das Programm zielt auf Orte und Ortsteile mit bis zu 10 000 Einwohnern. „Für die Landesregierung gilt mit Blick auf unsere Dörfer der Dreiklang: Bewahren, stärken, gestalten. Zukunftsfähige Dörfer sind für Nordrhein-Westfalen so wichtig, wie Bienen für das Ökosystem“, unterstreicht Ministerin Scharrenbach. Die ländlichen Räume seien mit ihren vielen Dörfern und dörflich geprägten Kommunen sowohl Heimat- als auch Lebens- und Wirtschaftsräume für fast 50 Prozent der NRW-Bevölkerung.

Im März vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat – nach umfangreicherer Projekt-Diskussion in Ausschusssitzungen – mit einem Grundsatzbeschluss das Signal für die DJK Rot-Weiß Alverskirchen auf Grün gestellt, mit einem auf eigene Kosten zu errichtenden Anbau ans Sportlerheim die Raumkapazitäten für seine Sportangebote zu erweitern. Die Planungen wurden später dann noch modifiziert, und es kam das Ziel hinzu, die neuen Räumlichkeiten für die Bürger Alverskirchens zu öffnen und eine Begegnungsstätte zu schaffen. Ein entscheidender Projektimpuls, wie sich jetzt zeigt. Denn: Der Anbau ist nun als „Dorfgemeinschaftseinrichtung“ zu werten. Und für den Aufbau, Ausbau und die Erhaltung solcher Einrichtungen stellt das Land im Rahmen jenes Programms 8,2 Millionen Euro zur Verfügung. Mit der Landesförderung im Rücken ist die Finanzierung des DJK-Projekts kein Problem mehr.

Freude beim Verein („Wir sind überglücklich“), Freude beim Bürgermeister. „Das ist ja eine tolle Geschichte für die Alverskirchener. Das ist eine große Summe – dem Projekt steht finanziell nichts mehr im Wege“, so Sebastian Seidel am Dienstagnachmittag gegenüber den WN. Der Sportverein hatte den Förderantrag erarbeitet, die Gemeindeverwaltung dann noch Tipps bei einige Details vermittelt – insbesondere die Darstellung als „Dorfgemeinschaftshaus“ war wichtig – und der Bürgermeister gab den Antrag schließlich persönlich bei der Bezirksregierung zur Weiterleitung nach Düsseldorf ab. „Der Antrag war aus unserer Sicht sehr gut konzipiert. Da haben sich die Verantwortlichen gut ins Zeug gelegt“, lobt Seidel das Engagement der Vereinsverantwortlichen.

Das Förderprogramm zielt laut Ministerin Scharrenbach darauf ab, die kleinen Orte „in ihren dörflichen beziehungsweise ortsteilspezifischen Siedlungsstrukturen als Lebens-, Arbeits-, Erholungs-, Kultur- und Naturräume für die Menschen zu sichern und weiterzuentwickeln“. Etliche Maßnahmen dienten der Stärkung des örtlichen Zusammenhalts, schafften Begegnungsräume und sicherten Infrastruktur.