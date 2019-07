Everswinkel -

Die Schallmauer wurde nach 16 Uhr erreicht. Everswinkel in der Temperatur-Schraubzwinge von Hoch „Yvonne“ – noch einmal drei Grad mehr als am heißesten Tag des vergangenen Jahres am 7. August 2018. Nun also am Ende sogar 40 Grad im Schatten – wenn es denn welchen gab.