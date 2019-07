Lückenschluss für die Radler naht

Radwegebau an der Kreisstraße 19

Everswinkel -

Es wird der erhoffte Lückenschluss, der künftig Radfahrern ein ganz neues „Fahrgefühl“ ermöglichen wird: Die Bezirksregierung Münster förderte und fördert den Ausbau des Rad- und Gehweges an der Kreisstraße 19 von Everswinkel in Richtung Sendenhorst. Für das letzte fehlende Teilstück signalisierte die Bezirksregierung jetzt eine Förderung in Höhe von 456 400 Euro.