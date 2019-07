Glücklich im Team des Vitus-Bades

Eine der Reinigungskräfte ist die 35-jährige Shirete Topali. Sie lebt seit gut drei Jahren zusammen mit ihrem Ehemann und den drei Kindern in Everswinkel. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, eine geeignete Arbeitsstelle zu finden, scheint sie im Vitus-Bad einen Volltreffer gelandet zu haben.

WN-Serie über erfolgreiche Integration Das Engagement der meisten Flüchtlings-Initiativen – auch der in Everswinkel und Alverskirchen – begann im Sommer 2015 direkt nach der Ankunft der geflüchteten Menschen in den Gemeinden. Man half bei vielen Aspekten des Einlebens in die fremde Umgebung. Bereits im Herbst war allen Beteiligten klar, dass die Integration wesentlich von der frühzeitigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt abhängen würde. Im Oktober starteten die Arbeitsagentur, das Jobcenter und die Gemeinde Everswinkel gemeinsam ihr im Rathaus angesiedeltes Pilotprojekt, den „Integration Point“. Die beteiligten Ämter, Behörden und Organisationen können sich so direkt austauschen und rasch aktiv werden. Ohne die Unterstützung der heimischen Wirtschaft wäre das Vorhaben jedoch nicht möglich gewesen. „Türöffner“ zu potenziellen Arbeitgebern sind seither die bestens vernetzten Friedhelm Hempelmann und Jürgen Wonning. Sie sind im „Integration Point“ ehrenamtlich beratend und vermittelnd tätig. In dieser WN-Serie sollen einige Beispiele für erfolgreiche Integrationsarbeit vorgestellt werden. ...

Nach einer vierwöchigen Probezeit durfte sie auf ausdrückliches Bitten der Kolleginnen bleiben: „Wir wollten sie unbedingt behalten, sie ist nett und fleißig und passt ins Team“, erklärt Petra Jahn, die selbst bereits seit 33 Jahren abends das Schwimmbad reinigt. Sie hatte, genau wie Shirete Topali und auch die langjährige Kollegin Rosel Breuer, der kleinen Kinder wegen eine Beschäftigung für die Stunden gesucht, in denen der Ehemann und Vater zu Hause war und diese versorgen konnte. Seit dem Sommer 2018 arbeitet Shiri, wie sie warmherzig von den Kolleginnen genannt wird, zehn Stunden in der Woche als Festangestellte der GWE im Vitus-Bad.

Shirete Topali und ihr Mann, der – ursprünglich gelegentlich als Tischler arbeitend – beim heimischen Garten- und Landschaftbau-Unternehmen Schulze Tertilt bereits im dritten Jahr seiner Ausbildung zum Gärtner ist, verließen ihr Heimatland Albanien, weil sie unzufrieden waren mit den politischen Verhältnissen und vor allem keine Zukunft für sich und ihre Kinder sahen. Sie selbst hat zwar offiziell acht Jahre lang die Schule in ihrem kleinen Dorf besucht, berichtet aber von hierzulande kaum vorstellbaren Verhältnissen. So sei der Unterricht manchmal für zwei, drei Monate komplett ausgefallen, weil das Dach zusammengebrochen war und nicht repariert wurde.

Da seitens ihres Vaters weitläufige Verwandtschaft in Deutschland lebte, hätten sie sich entschieden, hier einen Neuanfang zu wagen. Nach ihren Eindrücken befragt, meint sie mit einem Lächeln, die Menschen hier seien nett, die Orte schön, im Vergleich zu ihrem Heimatdorf sei Everswinkel mit seinem Angebot „fast schon eine Großstadt“. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen sei sehr angenehm, sie hoffe, dass sie diese Stelle nie verlieren werde.

Und dann schleicht sich in das Gespräch, das ihr Sohn, der elfjährige Marsel, teilweise dolmetschend begleitet, doch noch Wehmut ein. Von ihren neun Schwestern und zwei Brüdern würden zwar nur noch drei Geschwister in Albanien leben, die anderen hätten ebenfalls das Land verlassen. Aber sie vermisse ihre Familie doch sehr, und es sei ihr aufgrund ihres Status als Asylbewerberin nicht möglich, besuchsweise nach Albanien zu reisen. Besonders schlimm sei es für sie Ende des vergangenen Jahres gewesen, als ihr Vater zwei Tage vor Weihnachten gestorben sei und sie ihrer Mutter nicht habe beistehen können. Shirete Topali wollte dort ja nicht bleiben, sondern auch in der Zukunft in Everswinkel wohnen, schon allein der Kinder wegen. Marsel nickt, er geht in die 5. Klasse der Everswinkeler Verbundschule, fühlt sich wohl hier und will weiterhin für den SC DJK Fußball spielen – in der D-Jugend als Stürmer im Mittelfeld.