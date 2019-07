Ein Hauch von Atelier-Atmosphäre im Obergeschoss der KiTa-Weidenkorb. Und um den großen Tisch herum elf Kinder im Mal-Fieber. Grundkenntnisse im Zeichnen und Malen vermitteln oder auch vertiefen und die Kinder auf einen Weg schicken, auf dem sie selbst ihre kreativen Begabungen entdecken können – das war das Ziel des viertägigen Kurses, den das Familienzentrum zwinkel in Kooperation mit dem Haus der Familie Warendorf für Kinder von acht bis zwölf Jahren angeboten hatte.

Als fachkundige Leiterin des Kurses war Melanie Harder angereist. Sie studiert derzeit Musikwissenschaft und Kunstpädagogik auf Lehramt im 6. Semester an der Universität Osnabrück. Zunächst strebt sie den Bachelor an, dann soll der Master folgen. An den Ferien-Job im zwinkel war sie mehr durch Zufall gekommen. „Eigentlich macht meine Schwester normalerweise den Kursus, aber sie hatte keine Zeit, und da bin ich eingesprungen“, erzählt sie. Zum Glück musste sie nicht jeden Tag von ihrem Wohnort Osnabrück anreisen; die Eltern leben in Sassenberg, das machte es einfacher. Everswinkel kannte sie noch etwas durch Freunde während der Schulzeit, als sie das Marien-Gymnasium Warendorf besuchte.

An den vier Tagen ging es Melanie Harder um eine individuelle Förderung der Kinder, und dazu hatte sie sich ein Konzept überlegt. Ohne viel trockene Theorie ging‘s gleich praktisch los. „Learning by doing“ – lernen beim aktiven Tun, lautete die Devise, um beispielsweise in die Thematiken Schattenzeichnungen, Reflexionen und Farbenlehre einzusteigen. „Jeder konnte malen, was er wollte“, der künstlerischen Freiheit waren keine Grenzen gesetzt.

„Heute wollen wir noch ein Gruppenbild malen“, gab sie am letzten Tag noch ein gemeinsames künstlerisches Ziel aus. Mittags, zum Ende des Kurses, stapelten sich die Mal- und Zeichenblätter förmlich. Schöne Erinnerungen an die Sommerferien 2019.