Bereits vor dem offiziellen Kursstart am vergangenen Montag, trafen sich die zehn Teilnehmerinnen mit ihrer Workshop-Leiterin Annegret Lindemann , um die Grundlagen für ihre bevorstehenden Modeprojekte zu besprechen. Welche Kleidungsstücke sollen genäht werden? Welcher Stoff wird gebraucht? Und wie wird richtig Maß genommen? All das wurde geklärt, bevor die Nähmaschinen angeworfen werden konnten.

Bereits zum achten Mal hatte Modedesignerin Annegret Lindemann zum Workshop im Haus der Generationen eingeladen. Geduldig und mit vielen hilfreichen Ratschlägen stand sie den Mädchen und Frauen hilfreich zur Seite. Bevor die intergenerative Gruppe mit dem Nähen loslegen konnten, stand jedoch die Vorarbeit an. Zeichnungen erstellen, Anmarkern, Stoffe zurechtschneiden und vieles mehr stand an. „Selbst um Matheformeln kommt man beim Nähen nicht herum“, beschrieb Annegret Lindemann.

Mit viel Freude machten sich die Teilnehmer also an die Arbeit. Vier Tage lang von 10 bis 16 Uhr, und das trotz der heißen Temperaturen der vergangenen Woche. Die 13-jährige Jana Henning hatte sich dazu entschieden,eine kurze Hose und eine hübsche Bluse zu nähen. Stolz präsentierte sie ihr selbstgenähtes Sommeroutfit am Donnerstag, während sie auch die fertigen Kleidungsstücke der anderen Teilnehmerinnen begutachtete. „In diesem Jahr wurden zum Beispiel Jumpsuits, Shirts, Hosen oder Kleider genäht. Den Teilnehmern steht es frei, für welches Kleidungsstück sie sich entscheiden“, so Lindemann. Einschränkungen gäbe es keine.

Hilke Sandker vom Leitungsteam vom Haus der Generationen kam nicht aus dem Staunen heraus, als sie am Donnerstag die fertigen Modestücke begutachtete. „Ich finde es richtig toll, was hier gemacht wird. Der Kurs ist so vielfältig“, lobte sie das Konzept.