Die „Gärtnerei Freytag “ gibt es nun schon in der vierten Generation; sie ist seit 1934 am Standort Münster-Handorf angesiedelt. Anfangs seien hier noch andere Schnittblumen von Bernhard Freytag sen. und seiner Frau Anna angepflanzt und noch via Großhandel vertrieben worden, erfuhren die Besucher. Ab 1970 sei dann die Spezialisierung ausschließlich auf Schnittrosen erfolgt, die nur im hofeigenen Geschäft und nur direkt an Privatkunden vertrieben werden. Dadurch könnten der hohe Qualitätsstandard, gute Qualität, Haltbarkeit, Robustheit und Frische gehalten werden. Maxime sei es, bei den Rosen eine Lebensdauer von mindestens zehn Tagen zu gewährleisten. Dieser mutige und große Schritt, der erstmalig überhaupt von einer Gärtnerei gewagt worden sei, sei mit sehr großer und positiver Resonanz der Kundschaft belohnt worden, so dass Rosen Freytag bis heute noch fortbestehen konnte.

Seit 2002 führen Bernhard Freytag jun. und seine Frau Nicole den Betrieb mit viel Freude und Liebe, auch im Sinne von Großeltern und Eltern weiter – getreu dem Motto, „Alles was hier wächst, wird nur hier verkauft“. Mit Stolz verweist man daraus, Rosen mit gutem ökologischen Gewissen verkaufen zu können; vor allem im Vergleich mit Rosen anderer Mitbewerber, die in Supermärkten vermarktet würden.

Mit interessanten Eindrücken machte sich die Radgruppe im Anschluss an die Führung auf den Weg ins neue „Dat Handorfer Huus“, um sich bei Kaffee und Kuchen für den Rückweg zu stärken, der über Lauheide, Telgte und entlang der Ems nach Everswinkel führte. 39 Kilometer waren es am Ende, als Marlies Harms und Norbert Seidel die Teilnehmer verabschiedeten.

Interessierte können weitere Informationen zu den Aktivitäten der Gruppe „Fit ab 50“ dem ausliegenden Flyer für das 2. Halbjahr 2019 entnehmen oder auf der Homepage schauen: