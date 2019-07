Wie Ministerin Ina Scharrenbach mitteilt, sei die „Gemeindefinanzierung 2020 dabei unverändert so ausgelegt, dass der Finanzausgleich für die Kommunenverlässlich bleibt“. Fast 12,7 Milliarden Euro stehen demnach voraussichtlich als verteilungsfähige Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020 zur Verfügung, sprich 2,6 Prozent mehr als 2019.

Erstmals seit 14 Jahren beinhalte das GFG wieder „echte“ 23 Prozent der Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommens- und der Umsatzsteuer. Auf den Vorwegabzug zur Finanzierung des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ soll verzichtet werden laut Beschluss des Landeskabinetts am 9. Juli. Unterm Strich bedeute dies 124 Millionen Euro mehr in der Verteilmasse.

Für Everswinkel konkret bedeutet dies Gesamtüberweisungen in Höhe von 1,422 Millionen Euro für 2020. Größter Posten dabei die Investitionspauschale mit einem Anteil von 896 000 Euro. Dazu kommen die Schul- und Bildungspauschale mit 300 000 Euro, knapp 167 000 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie 60 000 Euro Sportpauschale.

Unverändert im Vergleich zum GFG 2019 bleiben die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A (223 Prozent) und B (443 Prozent) und für die Gewerbesteuer (418 Prozent).