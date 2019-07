Am Montag und Dienstag wurde gebastelt. Das Vitus-Dorf, die Umwelt und die bunte und vielfältige Insektenwelt dürfen sich nun über zahlreiche neue Wohnungen – sprich Insekten-Hotels – freuen. Unter fachlicher Anleitung von Benno Gorschlüter wurden die Umrisse der Bauteile erst aufgemalt, dann wurde ausgesägt. Zum Ende des ersten Tages galt es dann noch, passend den Draht für den Eingangsbereich bzw. die Einflugschneise der Insekten zuzuschneiden. Das Zusammenbauen erfolgte am Dienstag. Ausgerüstet mit Hammer und Nägeln wurde ein Teil nach dem anderen zusammengefügt. Letztendlich schaute jeder stolz auf sein Insektenhotel für Garten oder Balkon.

Benno Gorschlüter zeigte den Kindern, wie man ein Insekten-Hotel baut. Foto: Füllenkemper

Der Maxi-Park war zur Wochenmitte das Ziel. Per Bus ging‘s nach Hamm. Die Wasserratten kamen dort voll auf ihre Kosten, gibt es doch dort etliche Möglichkeiten, um sich unter und mit Wasser zu erfrischen. Dazu kommen viele schattige Spielplätze mit Klettergerüsten, Schaukeln und Rutschen.

Wasserspaß im Maxi-Park in Hamm. Foto: Füllenkemper

Einen Abstecher zum Abenteuerspielplatz stand am Donnerstag auf dem Programm, erweitert durch zusätzliche Angebote wie etwa Menschenkicker und Bubble-Ball. Der Kicker-Spaß fiel dann aber doch dem heißen Wetter mit 40 Grad zum Opfer, der Bubble-Ball war natürlich ein riesen Vergnügen. Sich in einem Ball hineinzuquetschen und sich dann rollenzulassen, ist ja nicht so alltäglich. Am Nachmittag wurde dann improvisiert: Man entschied sich für die relative kühle Aula der Grundschule und sah sich zur Abkühlung den Kino-Hit „Ice Age 2 – jetzt taut‘s“ an.

Das Motto am Freitag hieß: Flohmarkt. Schon früh morgens kamen die Kinder vollgepackt mit Büchern, Spielzeug, Plüschtieren und mehr zur OGS. Dann wurden auf dem Schulhof Tische und Stühle aufgestellt, um später die Angebote ausbreiten zu können. Nach dem Mittagessen begann um 14.30 Uhr das Markttreiben. Die Kids hofften durch geschicktes Verkaufen auf ihren ganz persönlichen Gewinn. Zusätzlich bot das OGS-Team noch Kekse, Waffeln und Erfrischungsgetränke an.