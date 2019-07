Der „neue“ Mann an der Spitze ist kein Geringerer als der frühere Bürgermeister Ludger Banken, der den bisherigen Chef Hermann-Josef Jansen ablöst. Anfang 2016 hatte Jansen die Aufgabe an der Spitze der GWE in Nachfolge von Thomas Spieß übernommen. Jansen ist Mitarbeiter des GWE-Mitgesellschafters innogy. Jansen wird mit dem heutigen Tag die Leitungs-Aufgabe abgeben und künftig für die innogy SE am Standort Bad Bentheim tätig sein, teilt die Gemeindeverwaltung mit. „Wir gehen überhaupt nicht im Groll auseinander“, betont Bürgermeister Sebastian Seidel gegenüber den WN.

Nachdem sich die Positionsveränderung Jansens andeutete, bemühten sich Gemeinde und GWE um die Suche nach einem Nachfolger. „Wir brauchten jemanden, der das Unternehmen kennt und der die Akzeptanz beider Seiten genießt“, so Seidel weiter. Die Wahl fiel auf Ludger Banken, der sich bereiterklärt habe, bis zum Ende des laufenden Jahres die Leitungsaufgabe bei den GWE zu übernehmen. „Herr Banken kennt das Unternehmen, er kennt die Strukturen, er kennt die Mitarbeiter und er kennt die Anforderungen“, bilanziert der Bürgermeister die Vorzüge des früheren Bürgermeisters für diesen Posten. Wer dann vom kommenden Jahr an dauerhaft den Geschäftsführerposten einnehmen wird , sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. In der fast 23-jährigen Geschichte der GWE wird es dann der fünfte ordentliche Geschäftsführer sein.

Seidel dankte in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender dem scheidenden Geschäftsführer für dessen Arbeit. „Mit Hermann-Josef Jansen verlieren wir eine Person, die in zahlreichen Projekten unser Unternehmen erfolgreich vorangetrieben hat.“ Seidel verweist insbesondere auf die Weiterentwicklung des Vitus-Bades, das 2017 durch die Einbeziehung und Aufwertung des Außenbereichs zum Allwetterbad und im Sommer „zu einer echten Alternative zu Freibad und Baggersee“ geworden sei. Für die weitere verantwortungsvolle Tätigkeit bei innogy gab Seidel Jansen die besten Wünsche mit auf den Weg.