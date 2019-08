Männer der ersten Stunde

Bereits in den 1990er-Jahren hatten sich Hermann Walter, damals Gemeindedirektor von Everswinkel, und Johannes Hobbeling in seiner Funktion als Kämmerer um die Errichtung eines Altenpflegeheims bemüht. Obwohl der Kreis den Bedarf eigentlich als nicht gegeben sah, investierte schließlich die Haus Heidhorn GmbH aus Hiltrup am Haus Borg 4a. Am 1. Juni 1999 zogen die ersten Bewohner in die Pflegeeinrichtung mit 40 Langzeitpflegeplätzen, zwölf Tagespflegeplätzen (damals noch eine Rarität) sowie 42 Einheiten Betreutes Wohnen. Offizielle Eröffnung wurde am 24. November 2000 gefeiert. Nach kurzer Zeit holten den Investor finanzielle Probleme ein. Anfang 2003 übernahm die Alexianer-Brüdergemeinschaft die Mehrheitsanteile der Haus Heidhorn GmbH und damit die Trägerschaft der Altenheime in Hiltrup, Wolbeck und Everswinkel. Auch auf Betreiben von Hermann Walter erfolgte für das Haus in Everswinkel zum 1. Juli 2003 ein zweiter Wechsel zum Wunschträger, dem Pflege- und Betreuungsnetzwerk der St. Elisabeth-Stift gGmbH. Bedarfsgerecht wurde das Angebot erweitert, zuletzt mit einem 2014 eingeweihten Anbau mit 20 zusätzlichen Plätzen. Auch baulich hat der neue Träger viel investiert. Ein großer Kreis an Ehrenamtlichen bringt Leben ins Haus und stärkt den Kontakt in die Gemeinde.