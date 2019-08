Da, wo die Schmetterlinge tanzen

Knapp 40 Teilnehmer konnte Udo Wellerdiek von der NABU Naturschutzstation Münsterland zählen. Zum ersten Mal wurde der Erlebnisspaziergang mit einem Jagdpächter durchgeführt. Martin Gerdemann vom Hegering Everswinkel lieferte jede Menge neue und überaus interessante Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt.

Los geht‘s am Nachmittag vom Hof Gerdemann, und schon der Weg zum nahe gelegenen Wald gestaltet sich spannend. Udo Wellerdiek ist nämlich ein echter Federfan. Er findet sie überall, am Wegesrand, in Gräben oder unter Bäumen. Jetzt hat der Naturschützer ein ganz besonderes Exemplar entdeckt. „Was glaubt Ihr, von welchem Vogel stammt diese hier?“, fragt er in die Runde und hält eine braune Feder hoch. Ratlose Gesichter. Es stellt sich heraus, dass es ein Buntspecht war, der sie verloren hat.

I Foto: Marion Bulla

Im Verlauf des Spaziergangs begegnen der gut gelaunten Truppe Heuschrecken, Mäuse und Frösche. Immer wieder erklären Gerdemann und Wellerdiek den Teilnehmern die Hintergründe dessen, was sie sehen. Etwa warum Gerdemann als Landwirt an bestimmten Stellen Gras wild wachsen lässt. „Das hier“, sagt er und zeigt auf eine Stelle mit hohem Gras und einigen Wildblühern, „ist eine Verbindung zum Blühstreifen dort hinten und für viele Tiere ein idealer Rückzugsort“. Auch für Insekten ist dieser Ort ein Paradies. „Hier tanzen die Schmetterlinge“, freut sich Wellerdiek über die Maßnahme.

Martin Gerdemann zeigt Lenny, Tino und Milo (v.l.) die Tierspuren, die sich an der Wasserstelle nahe des Waldes finden lassen. Foto: Marion Bulla

In der Ferne kreisen Mäusebussarde und Graureiher. Die werden natürlich sofort mit dem Fernglas, das die meisten um den Hals gehängt haben, eingehend beäugt. Weiter geht es in den Wald. Wellerdiek führt die Gruppe an eine kleine Lichtung. „So, nun müsst Ihr ganz hoch gucken“, fordert er auf, und alle gehen dem nach. Sie sehen zunächst nichts. „Dort oben“, ruft der Naturgenussführer und siehe da, in mehr als 25 Metern Höhe ist ein großes Nest zu sehen. Der Horst eines Habichts. „Ich wusste gar nicht, dass es hier in der Gegend überhaupt Habichte gibt“, staunt ein Teilnehmer.

Ein besonders schönes Exemplar ist dieser Wasserfrosch, den Udo Wellerdiek im hohen Gras entdeckte. Foto: Marion Bulla

Das ist genau der Grund, warum er dabei ist. Ebenso wie Bernadette Schmitz. „Ich habe Enkelkinder und die stellen viele Fragen. Und immer das Buch hervorzuholen ist auch irgendie doof. Heute habe ich Zeit, um mich zu informieren“, sagt die Everswinkelerin. Dirk und Marriet Junker sind „Wiederholungstäter“. Die Münsteraner haben schon oft an den Führungen teilgenommen. „Es interessiert uns einfach und wir sind sehr mit der Natur verbunden“, erklärt Marriet Junker, die in Münster ein Tierheim leitet.

Mariette und Dirk Junker sind sehr Naturverbunden und regelmäßig bei den Führungen mit dabei. Foto: Marion Bulla

Nach zweieinhalb Stunden, die alle trotz der Prognose auf Regen trockenen Fußes überstehen, wissen alle, wo der Unterschied zwischen einem Fuchs- und einem Dachsbau liegt (der Dachs buddelt breiter und der Fuchs tiefer), das es verschiedene Heuschrecken und Frösche gibt und auch, dass die Trockenheit vor allem den Fichten zu schaffen macht.