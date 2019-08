Friedens-Tour nach Tecklenburg

Everswinkel -

„Suche den Frieden“, so lautete das Motto des 101. Katholikentages 2018 in Münster. Diese Botschaft wird vom Diözesanverband Münster der Katholischen Frauengemeinschaft weitergetragen zum Weltfriedenstag der UNO am 21. September. Aus diesem Anlass sind alle Frauen des Bistums zum Frauen-Pilgertag „herrlich.weiblich.PILGERN – Schritte zum Frieden“ nach Tecklenburg eingeladen.