Die „Lieblingsorte“ stehen fest

Hierzu hatten die Kinder der OGS-Ferienaktion die Möglichkeit, in ihrem Spezialgebiet tätig zu werden. Als Fachleute fürs Spielen konnten sie am besten beurteilen, welche Orte und Spielmöglichkeiten die besten sind. So wurden durch die Kinder die „Lieblingsorte“ im Ort gekürt. Neben drei Spielplätzen waren auch das Vitus-Bad, die Reithalle, der Sportplatz und der Schulhof dabei. Hier spielt es sich am besten und trotzdem wurden bei der gemeinsamen Begehung der Spielplätze Verbesserungsmöglichkeiten durch die Kinder aufgezeigt und zusammen besprochen.

Zum Garten- und Landschaftsbaubetrieb Schulze Tertilt führte der Weg am nächsten Tag. Nach der Begrüßung wartete ein umfangreiches Programm auf die Kids. Zum Auftakt konnte jeder mit einem selbstfahrenden Rasenmährer einen Parcours befahren – ein tolles Erlebnis. Aber es wurde noch besser: In Begleitung ging es eine Etage höher auf einen Radlader. Mit dem durfte man die große Schaufel mit Sand befüllen, kurz rückwärts fahren und an der gleichen Stelle den Sand wieder abkippen. Danach wurde es kreativ: Beim ersten Angebot wurde in einem größeren Glas ein Minigarten angelegt, beim zweiten wurden Schrauben in eine Baumscheibe gedreht und mit einem farbigen Band zu einem Muster verbunden.

Ferienaktionen der OGS Everswinkel 1/12 Der Montag stand im Zeichen des "Gemeindeentwicklungskonzepts" und des Themas Spielen. Foto: Füllenkemper

Beim Besuch des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Schulze Tertilt durften die Kinder sogar Rasenmäher und Radlader mal selbst steuern. Foto: Füllenkemper

Kreativ wurde es beim Basteln von Mini-Gärten in Gläsern und dekorativen Baumscheiben. Foto: Füllenkemper

Diverse Spielmöglichkeiten gab es auf dem "Sauwohlfühlhof Winkelkötter" in Alverskirchen. Foto: Füllenkemper

Dank der Mitwirkung von vier Trainern des SC DJK konnten Fußball, Volleyball, Badminton und Handball ausprobiert werden. Foto: Füllenkemper

Auch die dritte und letzte Woche der OGS-Ferienaktionen bot reichlich Spaß und Abwechslung für die Kinder. Foto: Füllenkemper

Den Mittwoch verbrachten die Ferienkids auf dem „Sauwohlfühlhof Winkelkötter“ in Alverskirchen. Das Angebot dort reicht von Klettergerüsten und Seilbahn über Trampolin und Kettcars bis hin zur großen Indoorhalle mit Bällebad und Soccerplatz. Da stellte sich das „Sauwohl-Gefühl“ schnell ein. Der Gemeindebus mit Werner Kortenjann am Steuer holte die strahlenden Kinder wieder ab.

Sportlich wurde es dann am Donnerstag. Vier Trainer des SC DJK Everswinkel standen der Ferienbetreuung zur Verfügung. Im Sportpark Wester wurden Fußball und Volleyball angeboten sowie Handball in der Kehlbachhalle und Badminton im Vitus-Sportcenter. Zum Abschluss der Ferienbetreuung ging es am Freitag zum Spielplatz mit anschließendem Pommes-Essen im Vitus-Grill. Zurück in der OGS stand das Aufräumen auf dem Programm, bevor mit einem leckeren Eis in der Eisdiele die diesjährige OGS-Sommerferienbetreuung ihr Ende nahm.