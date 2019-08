Mariel Fuentes Lugo stammt aus Mexiko. Nach ihrem Jura-Studium wollte sie eine neue Sprache lernen, und sie wollte in einem Altenheim viele neue Erfahrungen sammeln. „Das Jahr hat mir sehr viel gebracht“, strahlt die junge Frau. Ein halbes Jahr hatte sie bereits Deutsch in Mexiko gelernt, bevor sie über die Partnerschaft zwischen den Bistümern Münster und Tula nach Everswinkel kam und hier ihre Deutschkenntnisse im Intensivkursus, in ihrer Gastfamilie und im Arbeitsalltag perfektionierte.

„ Ich habe hier sehr viele freundliche und hilfsbereite Menschen kennengelernt und neue Freunde gefunden. Ich habe hier sehr viele freundliche und hilfsbereite Menschen kennengelernt und neue Freunde gefunden. “ Mariel Fuentes Lugo

Ihr Arbeitstag begann um 7 Uhr. Mariel Fuentes Lugo half Bewohnern beim Waschen, Anziehen und Haarkämmen, danach ging‘s weiter mit Frühstückvorbereitung. Bevor die Mittags- und die Kaffeemahlzeit anstanden, konnte sie sich zwischendurch immer wieder Zeit nehmen, um mit Bewohnerinnen und Bewohnern spazieren zu gehen, aus der Zeitung vorzulesen oder einfach nur für ein Gespräch da zu sein. Mit ihrer aufgeschlossenen, fröhlichen Art eroberte sie die Herzen vieler Bewohner des Seniorenzentrums. Sie lud zu einem mexikanischen Nachmittag ein, dekorierte die Wohnküche des Wohnbereichs, backte Zitronenkuchen und erzählte von ihrem Land.

Freiwilliges Soziales Jahr Für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) können sich junge Leute zwischen 16 und 26 Jahren bewerben, für einen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) gibt es keine Altersgrenze. Start ist in der Regel im Spätsommer, ein späterer Einstieg ist nach Absprache meist möglich. Während des FSJ gibt es Taschengeld, Verpflegungsgeld, Sozialversicherungsleistungen und 30 Urlaubstage. Fünf Wochen im Jahr gibt es begleitende Bildungsseminare. Meist wird das Jahr als (Vor-)Praktikum für soziale oder pflegerische Studiengänge bzw. Ausbildungen akzeptiert. Wer sich kurzfristig für ein FSJ oder einen Bufdi im St. Magnus-Haus interessiert, kann sich per Mail an personal@st-elisabeth-stift.de bewerben oder im St. Magnus-Haus bei der Hausleitung Jens Hinkemann und Frauke Santos informieren, Telefon 0 25 82/6 69 70. ...

„Wenn du dein Leben und dein Glück mit anderen Menschen teilst, dann ist schnell eine persönliche Verbindung da“, erzählt Mariel Fuentes Lugo, die viele Klischees über Deutschland über Bord geworfen hat. „Ich habe hier sehr viele freundliche und hilfsbereite Menschen kennengelernt und neue Freunde gefunden.“ Im Kontakt mit den älteren Menschen im St. Magnus-Haus habe sie gelernt, den Augenblick zu genießen.

Das Freiwillige Soziale Jahr gibt vielen jungen Leuten die Möglichkeit, sich persönlich und beruflich zu orientieren, ohne sich gleich festzulegen. „In den sozialen und den Pflegeberufen stehen einem alle Türen offen. Es gibt viele Möglichkeiten sich weiterzubilden, zu spezialisieren und Verantwortung zu übernehmen bis hin zu Studienmöglichkeiten“, bestätigt Markus Giesbers, Netzwerkkoordinator der St. Elisabeth-Stift gGmbH.