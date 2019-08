Zudem haben viele Besucher die vorgestellten Knoten und Stiche mit den angebrachten Leinen nachgelegt. Unter der Überschrift: „Nachrichten nachrichten; Welche Unterschrift gehört zur Überschrift?“ findet noch bis Sonntag, 18.August, ein Wettbewerb statt. Teilnehmer können bis dahin noch ihren Lösungsabschnitt in den hölzernen Lauffeuerlöscher am Feuerwehrgerätehaus einwerfen. Damit nehmen sie an einer Verlosung teil, deren Gewinner im Rahmen der Geburtstagsfeier am 24. August im Gerätehaus ermittelt werden.

Wer also noch mitmachen möchte – noch ist Zeit dazu. Teilnahme-Flyer finden sich in den Bäckereien Diepenbrock und Abelmann, in der Gärtnerei Kemker sowie am Automaten von Sparkasse und Volksbank. Auch beim Verkehrsverein in Everswinkel sind die Flyer erhältlich. Natürlich lohnt sich auch über den 18. August hinaus immer noch ein Besuch der 22 Stelen, denn die aufgeführten Geschichten geben einen Einblick in die Feuerwehr und gleichzeitig einen Ausblick in die Chronik des Löschzuges Alverskirchen, die in Kürze erscheinen wird.