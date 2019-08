Schulleiterin kommt nicht zurück

Seit den Herbstferien war Antonia Heringloh aufgrund einer Erkrankung nicht mehr in der Schule. Eine schwere Erschöpfung – sie selbst spricht gegenüber den WN auch von „Burn-out“ – machte ihr den Dienst unmöglich. „Es hat sich herauskristallisiert, dass ich einen Neuanfang benötige“, erzählt sie. Eine Erkenntnis, die sie auch mit dem Schulamt des Kreises Warendorf kommunizierte. Das musste seinerzeit auf die unerwartete Situation reagieren.

Wie Schulamtsdirektor Dirk Haupt vom Kreis auf WN-Anfrage erläutert, bestand die Übergangslösung darin, die Führung der Schule vor Ort in die Hände von Lehrerin Roswitha Niehoff zu geben. Als kommissarische Leiterin wurde Natalia Nolte, Rektorin der Don-Bosco-Grundschule Telgte gewonnen, die etwa einmal wöchentlich vor Ort war. „Das ist kein unübliches Verfahren“, macht Haupt deutlich. Rückblickend auf das vergangene Schulhalbjahr bilanziert er, dass es weder Problemlagen noch Unterrichtsausfälle gegeben habe.

Die „Weiterführung der bestehenden Lösung“ soll nun auch im nun anstehenden neuen Schulhalbjahr greifen. Das sei nicht ungewöhnlich und an einigen Stellen in NRW so zu finden. Schulleiterstellen seien bisweilen nicht überall besetzt, wenn es nicht eine Konrektorin gebe – vor allem eben an kleinen Schulen. Wie das „Team der St. Agatha-Schule“ vor den Ferien in einem Rundschreiben an die Eltern erklärte, habe sich die Regelung „als tragfähig erwiesen“ und werde auch künftig für eine „verlässliche und stabile Situation sorgen, mit der wir weiter als eigenständige Schule agieren können“.

Schulleiterin Antonia Heringloh bei der Einschulungsfeier vor fast genau einem Jahr. Foto: Klaus Meyer

Sieben Jahre lang war Antonia Heringloh Alverskirchens Grundschulleiterin. „Die Schule liegt mir am Herzen.“ Es habe lange gedauert, bis die Entscheidung gereift war. „Das hat mit Alverskirchen und der Schule nichts zu tun“, betont sie im Gespräch. Die Jahre in Alverskirchen seien eine prägende Zeit gewesen, „wir haben viel geschafft“. Schweren Herzens habe sie den Schritt vollzogen. „Ich musste mein persönliches Interesse in den Vordergrund stellen. Jetzt bin ich wieder fit und fühle mich fit.“ Ihre Zukunft liegt nun an einer anderen Schule. Dass sie zum letzten Schultag nicht erschienen ist, war eine bewusste Entscheidung. „Eine große Verabschiedung wollte ich persönlich nicht haben“, sagt sie. Stattdessen verabschiedete sie sich in einem offenen Schüler- und Elternbrief, in dem die mit dem Weggang verbundenen Emotionen durchaus erkennbar sind. „In all‘ den Jahren an der St. Agatha-Schule ging es mir in erster Linie um Euch Kinder“, zusammen mit den Eltern habe man viel für Kinder, Schule und Dorf tun können. „Ich bin dankbar, dass ich sieben Jahre lang diese wunderbare Dorfschule mit ihren lieben, wunderbaren Kindern leiten durfte.“

Bürgermeister Sebastian Seidel bedauert den Weggang Heringslohs. „Ich finde es sehr schade, dass sie nicht mehr da ist.“ Natürlich liege es im Interesse der Gemeinde, wieder zu einer dauerhaften Lösung zu gelangen. Ein Gespräch mit der Bezirksregierung in dieser Sache sei vorgesehen. Schulamtsdirektor Haupt kann „dazu noch nichts sagen – auch mittelfristig nicht“. Es werde aber „personell nachgesteuert“, um die fehlende Kraft zu ersetzen.