Die schönste „Blumen-Meile“ der Gemeinde

Alverskirchen -

Everswinkels wohl schönster Blühstreifen . . . ist derzeit in Alverskirchen zu finden. Ein beispielloser Blütenteppich umrahmt am Hof Gerbermann ein Maisfeld und zieht mit einem fast schon tropisch anmutenden Feuerwerk an Farben alle Blicke von Vorbeifahrenden auf sich.