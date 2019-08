Ohne Bienen geht nichts mehr

„Bienen erzeugen köstlichen Honig. Doch das ist noch lange nicht alles: Vielen ist die Bedeutung der Bienen für unser Überleben nicht bewusst“, heißt es in dem Tour-Bericht. Seit über 60 Jahren ist Maria Schratz Bienen-Fachfrau, und sie vermittelt gerne interessante Einblicke in die Biologie des Bienen-Volkes und weckt Neugier und Verständnis für die komplizierten Naturvorgänge. „Dat kleine Immenhuisken“, das feine Bienen-Museum, ist ihre Herzensangelegenheit. „Die Imkerin lebt in ihrem idyllischen Garten mit der Natur und den Bienen. Sie macht deutlich, welche wichtige Bedeutung die Bienenzucht in der heutigen Zeit für die Ökologie hat.“ Sie spricht von problematischen Monokulturen und begrüßt ausdrücklich die Anlage von Blühstreifen entlang der Felder. Auch die vielen Kies-Beete statt blühender Blumen sind ihr ein Dorn im Auge. „Wo sollen die Bienen denn Nahrung finden, wenn nicht auch in unseren Vorgärten?“

Seit 1997 gibt es das kleine private Bienen-Museum bei der Familie Schratz mit Geräten und Utensilien aus rund 100 Jahren.

Seit vier Generationen betreibt die Familie Schratz in Drensteinfurt die Tradition der Imkerei und die fünfte steht mit zwei Enkeln bereits in den Startlöchern. 1997 richtete die Familie das private Bienen-Museum ein, das eine Ausstellung mit lebenden Bienen bietet und eine Vielzahl alter Imker-Gegenstände und Bienen-Geräte aus den vergangenen 100 Jahren zeigt. Mit selbst gebackenem Kuchen auf der leinengedeckten Kaffee-Tafel versüßte Maria Schratz den Besuchern den Aufenthalt in ihrem Garten. Sie freue sich, wenn noch weitere Gäste, besonders Familien mit Kindern, den Weg in ihr Bienenmuseum fänden. Gestärkt mit vielen Informationen und köstlichem Kuchen radelten die 20 Teilnehmer unter der Leitung von Volker Haupt und Jürgen Teunissen dann zurück.