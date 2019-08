Damit winken 5 000 Euro aus Düsseldorf. Mit dieser Preiskategorie will die Landesregierung „herausragendes Engagement“ und nachahmenswerte Praxisbeispiele für die Heimat in den Blick der Öffentlichkeit rücken und belohnen – „getreu dem Ziel: Heimat wächst von unten“. „Everswinkeler Vereine engagieren sich seit Jahren in verschiedenen Bereichen der Heimat- und Kulturpflege. Mit dem Heimatpreis möchten wir dieses Engagement sichtbar machen“, erklärt Bürgermeister Sebastian Seidel dazu.

„Ich freue mich, dass sich die Gemeinde Everswinkel erfolgreich für den ,Heimat-Preis´ beworben hat. Für ,Heimat´ gibt es keinen allgemeingültigen Begriff: Jede und jeder wird die Frage, ,Was bedeutet für Sie Heimat?´, anders beantworten“, macht Ina Scharrenbach , Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, deutlich. Bei „Heimat“ gehe es um das Verbindende, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. „Nur eine Politik, die wertschätzt, was Menschen jeden Tag in unserem Land im Großen und vielmehr im Kleinen leisten, wird dazu beitragen, dass Heimat bewahrt und gleichzeitig für die Zukunft gestaltet werden kann.“

Der Gemeinderat hat für die Vergabe folgende Preiskriterien festgelegt: Verdienste um die Heimat; Pflege und Förderung von Bräuchen; Erhalt von Kultur und Tradition; Engagement zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Gemeinde Everswinkel. Vorschläge mit schriftlicher Begründung müssen bis zum 31. Oktober bei der Gemeinde Everswinkel eingegangen sein. Im Anschluss daran wird die Gemeindeverwaltung die Vorschläge unter Berücksichtigung der Preiskriterien prüfen und dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport einen Vorschlag zur Vergabe des Heimat-Preises vorlegen.

Der Heimatpreis ist insgesamt mit 5 000 Euro dotiert. Für den Gewinner sind 2 500 Euro vorgesehen, der Zweitplatzierte erhält 1 500 Euro, der dritte Platz ist mit 1 000 Euro dotiert. Weitere Informationen und ein Bewerbungsformular zum Heimat-Preis der Gemeinde Everswinkel sind auf der Homepage unter www.everswinkel.de abrufbar. Allgemeine Infos zum „Heimat-Preis“ auf der Web-Seite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW unter www.mhkbg.nrw und in den sozialen Medien unter dem Hashtag #nrwheimatet.