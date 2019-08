Nachdem Henry Grote mit 371 Ringen im Mai beim Westfälischen Schützenbund ( WSB ) Landesmeister geworden war, hatte er praktisch schon das Ticket zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in der Tasche. Nun ist es aber auch offiziell, denn in den vergangenen Tagen wurden die Limitzahlen zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft veröffentlicht.

Sehr hoch sei das Limit in diesem Jahr für die Sportschützen in der Juniorenklasse II ausgefallen, teilen die Sportschützen des SC DJK in einer Pressemeldung mit. Zum Vergleich: 2018 lag das Limit bei 347 Ringen mit 73 Startern. In diesem Jahr wurde es auf 360 Ringe angehoben, und nur 32 Junioren II wurden eingeladen.

In der Zeit vom 22. August bis 2. September werden die Deutschen Meisterschaften in rund 35 Disziplinen mit etwa 6 000 Schützen in München-Garching auf der dortigen Olympia-Schießanlage ausgetragen. Nebenbei bemerkt: Bei den Olympischen Winterspielen 2018 waren es „nur“ knapp 3 000 Athleten gewesen.

Von daher sind die Sportschützen den SC DJK schon mächtig stolz auf „ihren“ Henry Grote, der seine Startzeit für den 23. August um 15 Uhr bekommen hat. Anders als bei den Wettkämpfen bis zur Landesmeisterschaft, wo nur 40 Schuss abgegeben werden, muss Grote an diesem Tag 60 Schuss abgeben. Das bedeutet derzeit für die Ferien ein erweitertes Trainingsprogramm, um auch für die zusätzlichen 20 Schuss genug Konzentration und Zielsicherheit zu trainieren. Das ist die Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.