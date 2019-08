Kuriose Hüte und ein roter Teppich

Nachdem sich die Kinder und Betreuer nach den vielen Spielen und Aktionen der ersten Woche am Gammeltag entspannen hatten, stand auf der großen Wiese an der Unterkunft das Völkerball-Turnier an. Mit viel Ehrgeiz versuchten die Teams den Sieg zu erkämpfen. Abends stand das aus dem Fernsehen bekannte Improvisationstheater „Schillerstraße“ auf dem Programm. In zwei verschiedenen Kulissen mussten die Betreuer spontan auf Regie-Anweisungen aus dem Off reagieren. Dabei entstanden zwei lustige Geschichten, viel Spaß bereiteten.

Team-Besprechung beim traditionellen Völkerball-Turnier.

Bei einer kleinen Wanderung am nächsten Tag erntete die Gruppe verwunderte Blicke. Zuvor hatten die Kinder eine halbe Stunde Zeit, sich einen verrückten Hut zu basteln. Es durfte alles an Material verwendet werden, was man im Kreativraum finden konnte. So machten sich 74 Personen mit den unterschiedlichsten Hüten auf dem Kopf auf den Weg zum nächsten Ort. Einige Passanten waren zunächst sichtlich verwirrt, schließlich dann jedoch amüsiert und filmten die Hutparade.

Am Dienstag wurden die Kinder von verschiedenen aufgebrachten Märchenfiguren geweckt, die die Zimmer nach Hänsel und Gretel durchsuchten. Als alle gemeinsam im Märchenwald frühstückten, kam die böse Hexe und verkündete, dass sie Hänsel und Gretel entführt habe und diese nur dann wieder zurückgebe, wenn die Kinder bis zum Abend eine Schatztruhe mit Gold befüllen. Die bekamen den ganzen Tag über Möglichkeiten, bei verschiedenen Spielen und Aktionen Gold zu gewinnen, um das „Lösegeld“ zu beschaffen. Bei einem Quiz-Duell am Abend konnten die Kids noch einmal ihr Wissen über den Märchenwald unter Beweis stellen, bevor die Hexe dann endlich Hänsel und Gretel wieder gehen ließ.

Bei den „FFA-Awards“ anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Ferienfreizeit St. Agatha wurden Preise in den unterschiedlichsten – mitunter lustigen – Kategorien verliehen Foto: nn

Am Mittwoch ließ sich der Speisesaal des Gruppenhauses Fjeldholmlejren nur noch über einen roten Teppich betreten. Sowohl Kinder, als auch Betreuer und Kochfrauen warfen sich in Schale, um das 20-jährige Jubiläum der Ferienfreizeit bei einer Preisverleihung, den FFAwards, zu feiern und zunächst mit kurzen, witzigen Anekdoten die tollen Jahre Revue passieren zu lassen. Dann folgte die Verleihung der Awards. In verschiedene Kategorien wurde nominiert. Auszeichnungen gab es etwa für die dümmste Aktion während der zwei Wochen, die unpünktlichste Person oder das fleißigste Bienchen. Bei der Erinnerungsaktion. gestalteten die Kinder ihr eigenes T-Shirt, das sie an die Zeit in Dänemark erinnern soll.

Leiter Bernhard Lauhoff zeigte sich mit dem Verlauf der zwei Wochen sehr zufrieden, bedankte sich bei den Eltern sowie vielen Privatpersonen und Unternehmern, die die Ferienfreizeit vielfältig unterstützten. Ein besonderer Dank galt dem Autohaus Ausber in Telgte und der Transporter- Vermietung Yusuf Kenan Özkan aus Warendorf. Das Nachtreffen ist am 3. November im Pfarrheim Everswinkel.