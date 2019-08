Echte Abenteuerreise

Daraufhin entschieden sich die Organisatoren unter der Leitung von Karl Stelthove, das Ferienlager um zwei Wochen zu verschieben. Von den bereits 28 angemeldeten Teilnehmern sagte die Hälfte ihre Teilnahme wieder ab.

Schließlich trat in diesem Jahr ein Gruppe von 16 Mädchen und Jungen sowie fünf Betreuern die Reise nach Schweden an. Allerdings kam vier Tage vor der Abreise von der Deutschen Bahn die Info, dass der geplante Zug auf der Rückfahrt vom dänischen Fredericia nach Hamburg ausfällt. Zum Glück konnte eine alternative Rückfahrmöglichkeit gefunden werden. Am Tag der Abfahrt, nachdem bereits drei Betreuer mit dem Kleinbus vorausgefahren waren, stand die 18-köpfige Reisegruppe im Bahnhof Münster und erfuhr, dass der reservierte Zug von Münster nach Hamburg ausfällt. Mit Angstschweiß auf der Stirn erfuhr Tourleiter Stelthove, dass es noch eine Umleitung mit Umstieg in Hamm und Hannover nach Hamburg gab, wo dann die geplante Weiterfahrt möglich war, so dass die Gruppe zwar planmäßig ihr Ziel erreichte, aber ohne Platzreservierungen ziemlich auseinandergerissen wurde.

Für die Anreisestrapazen wurden alle auf der fünftägigen Kanutour bei herrlichem Wetter entschädigt. Auch die zehn Tage in „Bergkulla“, dem Vereinsheim des Orientierungslauf-Sportvereins Norrköping, waren sehr erholsam. Auch das „Elch-Watching“ war erfolgreich: Abseits der Straße wurde in der Abenddämmerung eine Elchkuh mit ihrem Nachwuchs beobachtet. Der Besuch der Museumsglashütte in Rejmyre oder auch Radtouren in die nähere Umgebung ließen keine Langeweile aufkommen.

Auch die Rückreise mit dem Zug kann als abenteuerlich bezeichnet werden – ab Kopenhagen muss man die Rückfahrt als chaotisch bezeichnen. Nicht wie geplant mit Umstieg in Fredericia und Hamburg mussten die DJKler mit all ihrem Gepäck sechsmal den Zug beziehungsweise den Bus im Schienenersatzverkehr wechseln, bevor sie um 2.30 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof landeten und von dort erst um 6 Uhr nach Münster weiterfahren konnten. Am Sonntag um 8 Uhr wurden mit sieben Stunden Verspätung die Abenteuerreisenden völlig übermüdet am Bahnhof Münster von ihren Eltern abgeholt.