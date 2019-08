Dirigent Heiko Kraft verlässt OMV

Leider musste der musikalische Leiter Heiko Kraft dem Orchester jüngst jedoch mitteilen, dass er die Leitung aus zeitlichen Gründen aufgeben muss, was sowohl die Mitspieler, als auch Heiko Kraft selbst sehr bedauern.

Anlässlich dessen plant das Orchester der Schule für Musik im Kreis Warendorf nun am Samstag, 2. November um 19.30 Uhr in der Festhalle Everswinkel ein letztes Konzert unter dem langjährigen Dirigenten, um sich in diesem Rahmen gebührend von ihm zu verabschieden.

Geplant ist ein „Best of“ aus der gemeinsamen Zeit und den gemeinsamen Konzerten, die das OMV zusammen mit Heiko Kraft seit dessen Übernahme des Orchesters im Jahr 2011 bestritten haben.

Liebhaber des „Orchester Musica Viva“ können sich somit auf einen musikalisch abwechslungsreichen Abend freuen und sollten sich den Termin im November schon einmal vormerken.