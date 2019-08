Kleine Gärten kreativ gestaltet

Alverskirchen -

Mit den Händen in der Erde wühlen, einen eigenen kleinen Garten anlegen und große Maschinen selber fahren. All das machte Theilmeier Garten- und Landschaftsbau im Rahmen der Aktion „Tag der kleinen Landschaftsgärtner“ möglich. Zwölf Kinder der Grundschule St. Agatha Alverskirchen erfuhren im Rahmen der Ferienbetreuung, was es heißt, ein echter Landschaftsgärtner zu sein.