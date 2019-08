Er war es, der Habtom Tesfay im Sommer 2018 für ein Praktikum in der Fachrichtung „Anlagenmechaniker“ empfohlen hatte. Nach den vier Wochen waren sich die 20 Mitarbeiter einig, dass der junge Mann aus Eritrea „unbedingt eine Ausbildungsstelle angeboten bekommen“ müsse. Nur zu gerne nahm er an, stellte allerdings im Laufe des ersten Ausbildungsjahres fest, dass dieser Bereich der Haustechnik doch nicht so ganz seinen Vorstellungen entsprach. Prompt half Hempelmann wieder, alle bürokratischen Hürden zu überwinden, der Wechsel in die Fachrichtung „Elektriker für Gebäudetechnik“ ging sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule komplikationslos vonstatten. In der Schule wird Habtom Tesfay ebenso wenig allein gelassen, eine Mathematiklehrerin hat ihm auf privater Basis einige Nachhilfestunden gegeben. Die deutsche Sprache beherrscht er bereits sehr gut. „Ich will unbedingt lernen.“ Zusätzlich zu seinen normalen Ausbildungsaufgaben besucht Tesfay die DAA (Deutsche Angestellten-Akademie) in Münster, um kleinere Defizite auszumerzen. Dass er hochmotiviert ist, bestätigt Marvin Pohl mit einem Beispiel: „Er ist manchmal 15 Minuten vor dem Arbeitsbeginn da und greift dann zum Besen, wenn er meint, es müsse gefegt werden. Er sieht die Arbeit und schaut nicht weg.“

Im Kundenkreis kommt Tesfay mit seiner ruhigen, freundlichen Art ebenfalls sehr gut an. Ihm hätten Kunden bereits zu verstehen gegeben, dass sie sich freuen, dass er da sei und eine Ausbildung mache. Überhaupt sei Deutschland gut, alle Menschen, die er getroffen habe, seien nett gewesen. Und Everswinkel, das ist immer wieder aus den Kreisen der Flüchtlinge zu hören, sei sehr angenehm als Wohnort, zumal für Kinder. Er wird also im Vitusdorf bleiben, gelegentliche Ausflüge mit der Familie nach Münster seien jedoch nicht ausgeschlossen. Am Ende des Gesprächs legt er großen Wert darauf, etwas loszuwerden: „Ich möchte mich unbedingt bedanken bei meiner Firma, die mir den Fachrichtungswechsel ermöglicht hat. Und Herr Kortmann hat mich ganz toll unterstützt, als ich daran zweifelte, dass ich den Führerschein Klasse B schaffe.“ Geschafft hat er nicht nur den normalen Führerschein, sondern zudem auf Anhieb die Prüfung für das Fahren mit Anhänger. Er ist eben wirklich sehr ehrgeizig.