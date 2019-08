Ohne Umwege zur Brennerei geradelt

Everswinkel/Alverskirchen -

Lag es am herrlichen Radelwetter oder am verlockenden Ziel: Die Resonanz auf die Einladung des Verkehrsvereins Everswinkel zur Radtour mit der Brennerei Gerbermann als Ziel war beachtlich. Mehr als 30 Teilnehmer hatten sich angemeldet und standen am Verkehrsverein parat, um unter der Leitung von Karl-Heinz Gröner in Richtung Alverskirchen zu radeln. „Umwege wollen wir nicht machen“, verkündete Gröner gleich zu Beginn. So kam die Gruppe auch pünktlich an der Kornbrennerei Gerbermann an.