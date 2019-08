Der Theologe Heinz Hinse und der inzwischen verstorbene Cartoonist Karl-Horst Möhl hatten 2009 die Idee entwickelt, ein Buch mit Karikaturen zu entwerfen zum Thema „Sterben und Tod“. In dem aus dieser Idee entstandenen Cartoonband geht es zuweilen derb zur Sache, und auch wenn Lachen und Humor in diesem Kontext zunächst nicht angebracht erscheinen, so ist es doch oft der Humor, den der Mensch am dringendsten benötigt, wenn es ihm schlecht geht. Denn: „Wer lacht, lebt. Wer mit anderen lacht, lebt doppelt.“

Die Ausstellung mit 33 Karikaturen wird am Sonntag, 1. September um 17 Uhr im Rathaus am Magnusplatz eröffnet. Dabei wird Christian Heek, Kulturreferent am Universitätsklinikum Münster und Mitbegründer der Clinic-Clown-Bewegung, die Besucher auf humoristische Weise mit dem Thema „Humor am Lebensende“ vertraut machen.

Diese außergewöhnliche Ausstellung, die von der Everswinkeler Hospizgruppe initiiert wurde, ist bis zum 27. September zu sehen.