Das Jubiläumsjahr des Löschzugs Alverskirchen hatte es bisher in sich. Schauübungen, Angebote für Kinder, eine Quiz-Rallye, Strohpuppen und vieles mehr haben die 42 Aktiven des Löschzugs für die Bürger in diesem Jahr schon auf die Beine gestellt. Nun durften die ehrenamtlichen Retter erstmals ganz offiziell auch mitfeiern. Denn am Samstagabend wurde zu einer großen Party am Gerätehaus eingeladen.

Willkommen war neben den Kameraden des Löschzugs Alverskirchen natürlich auch die Bevölkerung. Und so kam es, dass sich entlang der Bier- und Weinstände, an den Imbissständen und auf dem gesamten Gelände des Gerätehauses schon früh viele feierfreudige Gäste tummelten.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Feuerwehr , deswegen möchten wir heute gerne mit den Kameraden den 100. Geburtstag feiern“, sagte Kathrin Bernbach. Gemeinsam mit ihrem Sohn Marvin genoss sie das ganz besondere Flair rund um das Alverskirchener Gerätehaus. Auch Bürgermeister Sebastian Seidel war zum Gratulieren gekommen. Gemeinsam mit Frank Becker (Leiter der Feuerwehr Everswinkel), Martin Hülsmann (stellvertretender Leiter der Feuerwehr Everswinkel), Alexander Wiesmann (Zugführer Alverskirchen) und Frederick Schröder (stellvertretender Zugführer Alverskirchen) stieß er mit einem erfrischenden Bier auf den Geburtstag der Feuerwehr an.

Natürlich waren auch Vertreter des Spielmannszug zur großen Feuerwehrparty gekommen. „Wir sind wie eine große Familie, der Spielmannszug hat sich schließlich aus der Feuerwehr gegründet“, so Ludger Kemker vom Spielmannszug. Über die Einladung zur Party hätten sich die Musiker sehr gefreut. „Wir durften die Feuerwehr das ganze Jahr über musikalisch bei ihren Feierlichkeiten begleiten, heute feiern wir natürlich auch mit“, so Kemker.

Während DJ Sebastian Timmermann stimmungsvolle Musik für die Feuerwehrparty auflegte, wurde vor dem Gerätehaus ein Tisch mit attraktiven Preisen aufgebaut. Zu Beginn des Jahres hatte die Feuerwehr im ganzen Dorf Stehlen für ihre Quiz-Rallye „Lauffeuer“ aufgebaut. Die Gewinner aus den verschiedenen Altersklassen erhielten am Samstagabend ihre Preise.

Ihren Piepser konnten die Alverskirchener Feuerwehrkameraden am Samstagabend zu Hause lassen. 15 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Sendenhorst hatten sich zur Verfügung gestellt, um im Fall der Fälle auszurücken. Ihr Nachtlager hatten sie in der angrenzenden Turnhalle aufgebaut. Zu einem Einsatz kam es in der Nacht aber glücklicherweise nicht.