Am Sonntag, 1. September, öffnet das Mitmach-Museum ein weiteres Mal seine Tore, um einen Teilabschnitt des langen Weges von der blau blühenden Flachspflanze bis zum fertigen Leinentuch vorzustellen. An diesem Aktionssonntag werden nun die Arbeitsschritte vorgeführt, die nach dem Spinnen anstehen: haspeln, spulen und scheeren.

Unter „haspeln“ versteht man das Aufwickeln der gesponnenen Fäden zu dicken Strängen oder Zöpfen, die so entweder direkt in den Handel gebracht wurden oder aber in der eigenen Webstube weiterverarbeitet wurden. „Spulen“ bedeutet das Aufwickeln des Garns auf eine Garnrolle, die den Namen „Spule“ trägt. Die unterschiedlichen Techniken und Geräte werden am Aktionstag gezeigt. Und „scheeren“ nennt man das Verfahren, mit dem die Kettfäden für den Webstuhl vorbereitet wurden.

Zugesagt hat zudem ein Holzschuhmacher aus Wadersloh. Er wird den Besuchern demonstrieren, wie man aus Pappelholz die alt bekannten Holzschuhe, auch „Klompen“ oder „Hols­ken“ genannt, herstellt. Der ursprünglich ebenfalls für den kommenden Aktionssonntag geplante Programmpunkt „Blaudruck“ muss leider krankheitsbedingt ausfallen, wird aber im kommenden Jahr nachgeholt.

Wie immer locken auch Kaffee und Kuchen zu einer Pause zwischen den Vorführungen, und natürlich zieht auch wieder der Duft von frisch gebackenem Steinofenbrot durch das ganze Museum.

Wer einen Monat später zum letzten Aktionssonntag in diesem Jahr am 6. Oktober wiederkommt, kann dann dabei sein, wie offiziell die neuen historischen Webstühle in Betrieb genommen werden – und dann auch endlich sehen, wie nach all den vielen mühsamen Arbeitsschritten ein Leintuch entsteht.