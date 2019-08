Am 8. September öffnen wieder Denkmale deutschlandweit ihre Türen und laden ein, sonst Verschlossenes, Unbekanntes oder auch Bekanntes neu zu entdecken. An diesem „ Tag des offenen Denkmals “ nimmt auch die Vitus-Gemeinde teil – in diesem Jahr mit der St. Agatha-Kirche in Alverskirchen.

Anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums steht der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. „Viele Denkmale, die uns heute selbstverständlich erscheinen, waren zu ihrer Entstehungszeit modern und revolutionär. Ihre Spuren möchten wir gemeinsam entdecken“, freut sich Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), die die Aktion seit 1993 koordiniert.

Kirchenraum, Schatzkammer und die neu gestaltete Sakristei der St. Agatha-Kirche sind für die Besucher von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen werden stündlich angeboten unter dem Thema „Umbrüche in der Kirchengestaltung und Ortskernentwicklung“.

Im Pfarrheim ist zudem eine Präsentation des Dorf-Archivs aufgebaut.

Die Alverskirchener Pfarrkirche im Zentrum des Dorfes bestand schon zur Zeit des ersten Fürstbischofs von Münster, also vor 1203. Sie ist der heiligen Agatha geweiht, der Beschützerin vor Feuersnot. Als Alverskirchen 1544 von den Wiedertäufern angezündet wurde, brannte auch das Kirchenschiff nieder; nur der romanische Turm überstand die Katastrophe. Zwischen 1545 und 1547 wurde an ihn ein gotisches Langhaus angebaut. Beachtenswert sind der hohe neugotische Altar aus Eichenholz von 1774 und das spätgotische Chorgestühl, das wohl beim Wiederaufbau nach 1544 entstanden ist.

Wahre Schätze finden sich in der Schatzkammer St. Agatha, die 2012 nach zehnjähriger Vorbereitung eröffnet wurde und in der in Wechselausstellungen zu wichtigen Themen aus Kirche, Kunst und Kultur eindrucksvolle Exponate aus über 800 Jahren Alverskirchener Kirchengeschichte gezeigt werden. Dazu zählen unter anderem alte liturgische Gewänder, barocke, neugotische oder neoromanische Gefäße, Kelche und Leuchter und als ältestes Kunstobjekt ein romanisches Weihrauchfass. Zeugnisse von 800 Jahren Glaubensgeschichte in Alverskirchen.